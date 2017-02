Sicher von der Disco nach Hause

artikel-ansicht/dg/0/

Seit 22 Jahren unterstützt die AOK die Verkehrsinitiative "Fifty-Fifty-Taxi-Ticket" des Landes Brandenburg. Auch in diesem Jahr finanziert das Land das Projekt mit 62 500 Euro. Umgerechnet sind das Tickets im Wert von 125 000 Euro, die in den Filialen der AOK Nordost bereit liegen. Das Prinzip: "Tickets im Wert von fünf Euro können für 2,50 Euro und jene im Wert von zwei Euro für einen Euro gekauft werden", erklärt Olaf Görg, AOK-Niederlassungsleiter für Märkisch-Oderland. Einlösbar sind die Tickets von Jugendlichen im Alter von 16 bis 25 Jahren. Sie gelten grundsätzlich für Fahrten freitags und sonnabends sowie vor und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 20 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag.

"Wenn Jugendliche nachts in die Disko gehen, wollen sie im Anschluss meistens schnell nach Hause", erklärt Görg, warum sich die Krankenkasse an der Aktion beteiligt. "In einigen Regionen ist das Auto dafür die einzige Möglichkeit. Doch häufig ist Alkohol im Spiel oder die jungen Fahrer sind übermüdet, weshalb es oft zu Unfällen kommt." Zwar würden solche Unfälle laut Statistik zurückgehen, dennoch sei jeder einzelne einer zu viel, sieht es Olaf Görg.

Tickets werden solange verkauft, bis das Kontingent erschöpft ist. Das Angebot gilt für alle Jugendlichen, nicht nur für AOK-Versicherte, betont Görg. Im Landkreis Märkisch-Oderland werde das Angebot nicht allzu stark wahrgenommen, bemerkt er. Das können Thomas und Matthias Krüger, die ein Taxi-Unternehmen in Seelow betreiben, bestätigen. "Wir haben eine Gruppe Jugendlicher, die häufig am Wochenende nach Frankfurt fährt", sagt Thomas Krüger. Darüber hinaus machten nur wenige von dem Angebot Gebrauch, obwohl die Krügers die jungen Leute darauf hinweisen. "Die Fahrt nach Frankfurt kostet im Nachttarif 50 Euro", erklärt Matthias Krüger. "Die Hälfte sind 25 Euro und das durch eine Gruppe von sechs bis acht Leuten geteilt, macht schon einen Preisunterschied aus." Bis zu acht Personen können in einem Großraumtaxi mitfahren. "Ich verstehe gar nicht, warum das nicht mehr Jugendliche nutzen", sagt Matthias Krüger.

Mit der Abrechnung laufe auch alles unkompliziert, sagen die Brüder. Die Tickets sammeln sie und reichen sie dann bei der AOK ein, die ihnen die Hälfte des Fahrpreises erstattet. Eine rechtzeitige Absprache sei von Vorteil, sagt Görg. "Wichtig ist, dass Jugendliche bereits bei der Taxi-Bestellung auf die Fifty-Fifty-Gutscheine hinweisen und sich eine verbindliche Zusage des Taxifahrers einholen. Dann können Tickets auch problemlos bei der Bezahlung im Taxi eingelöst werden", betont er. Bei Fahrten über die Landesgrenze hinaus muss die Fahrt entweder in Brandenburg beginnen oder enden.

Weitere Informationen in den Brandenburger AOK-Filialen und unter www.aok-on.de/nordost