Glatzers Triumph am Finaltag

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552499/

In der Vorrunde trafen auf der einmal mehr besten präparierten Seelower Anlage 16 Kegler in der Männerkonkurrenz aufeinander, um die acht Teilnehmer des Finaltages zu ermitteln. Umgehend zeigten die Lokalmatadore Mario Karl und Joachim Trabs, was unter dem sogenannten Heimvorteil zu verstehen ist. Das erste Ausrufszeichen setzte Seelows Mario Karl. Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerkes absolvierte er den ersten Teil des Wettbewerbs. Mit beachtlichen 582 Holz setzte er sich zunächst einmal an die Spitze der Gesamtwertung. Erst Karls Vereinskamerad Karsten Trabs schaffte es, den lange Zeit führenden vom Thron zu verdrängen. Mit einem ebenso, wie auch gleichmäßigen Auftritt erzielte der Seelower 585 Holz und zog um exakt drei Holz an Teamkollege Mario Karl vorbei.

Hinter dem Seelower Duo entflammte ein ebenso packendes Rennen um die weiteren sechs Plätze, die sich für die Finalrunde qualifizierten. Andy Seidemann von der SG Zechin erreichte 566 Holz, die den dritten Rang in der Zwischenwertung bedeuteten. Seidemann dicht auf den Fersen blieb Denis Ambos von Traktor Kienitz. 560 Holz standen letztlich für den Oderdörfler auf der Habenseite. Mit Rang fünf schaffte Karsten Glatzer den Sprung in die Finalrunde. 559 Holz hatte der für die SG Zechin startende Glatzer erzielt. Rang sechs und damit ebenfalls den Einzug ins Finale erreichte Jens Schäfer von Gut Holz Wriezen mit 551 Holz. Auf dem siebten Platz kam Spreenhagens Uwe Köhler mit 547 Holz über die Ziellinie. Last but not least hievte sich Zechins Thomas Buchholz mit 535 Holz als achter Akteur in die Finalrunde.

Am Finaltag eröffneten die Akteure der Plätze fünf bis acht den zweiten und alles entscheidenden Teil der Männer-Titelspiele 2017. Konnten weder Spreenhagens Uwe Köhler mit 512 Holz, noch Wriezens Jens Schäfer mit 490 Holz an die Vorstellungen der Vorrunde anknüpfen, gaben die beiden Zechiner Thomas Buchholz und Karsten Glatzer richtig Gas. Erzielte Thomas Buchholz mehr als ordentliche 545 Holz, landete Karsten Glatzer mit seinen erspielten 586 Holz einen ersten Paukenschlag und erhöhte auf das Führungsquartett Denis Ambos, Andy Seidemann, Mario Karl sowie Karsten Trabs den Druck. Mit durchschlagendem Erfolg. Die vier Favoriten zeigten Nerven und konnten an die Vorrundenresultate nicht mehr anknüpfen. Zechins Seidemann fing zwar stark an, verfiel in der Folgezeit jedoch in Ungenauigkeiten. Letztlich hatte er 538 Holz auf der Anzeigentafel. Denis Ambos kam auf 529 Holz. Da auch die beiden führenden Lokalmatadoren Joachim Trabs mit 521 Holz und Mario Karl (533) hinter ihren Möglichkeiten zurück blieben, war die Überraschung perfekt.

Zechins Karsten Glatzer heimste bei seinem Premierenauftritt in der Männerkonkurrenz mit insgesamt 1145 Holz gleich den Titel des Kreismeisters ein. Die weiteren Podestplätze belegten Seelows Mario Karl (1115) und Karsten Trabs (1106) vom 1. KSC Seelow. Den undankbaren vierten Platz erreichte mit zwei Holz weniger Zechins Andy Seidemann (1104). Dahinter reihten sich Denis Ambos (1089), Thomas Buchholz (1080), Uwe Köhler (1059) und Jens Schäfer (1041) ein.

Karsten Glatzer qualifizierte sich mit dem Titelgewinn zudem für die Landeseinzelmeisterschaften am 29. und 30. April in Cottbus.