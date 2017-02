Alles Gute, Generation

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (bb) Applaus im Soundtrackrhythmus, neugierige Zuschauerfragen und gaaanz viel Gewusel - so feiert dieser Tage die Sektion Generation auf der Berlinale ihr 40-jähriges Jubiläum. Seit 1977 kommen dort auch der Alltag, die Träume und Sehnsüchte der Jüngsten auf die Leinwand. Aufgeteilt in die Wettbewerbe Kplus für Kinder ab vier und 14plus gibt es in der Hauptspielstätte am Zoopalast insgesamt 62 Beiträge aus 41 Ländern zu sehen. Beim Publikum kommt das sehr gut an: "Seitdem es die Generation gibt, haben sich die Zuschauerzahlen weit mehr als verdoppelt", freut sich Sektionsleiterin Maryanne Redpath.

Becoming Who I Was

Becoming Who I Was © Berlinale/Sonamu Films

Dahinter steckt viel Überzeugungsarbeit: Denn die meisten Generation-Beiträge wurden nicht explizit für ein junges Publikum gemacht. Und so sind nicht alle Regisseure automatisch begeistert, wenn ihre Werke in diese Reihe eingeladen werden. "Noch immer reagieren einige Filmschaffende zunächst skeptisch darauf", weiß Redpath, "aber über den European Film Market pflegen wir seit Jahren engen Kontakt mit der Branche." Diese Arbeit zahlt sich inzwischen aus. Redpath sagt: "Die Bereitschaft, sich einem jungen Publikum zu öffnen, steigt."

Vormittags kommen viele Klassen in die Kinos, Nachmittags nehmen Eltern ihre Kinder mit auf Reisen ins Unbekannte. So auch bei der bezaubernden Weltpremiere von "Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper" von Regisseur Toby Genkel. Er erzählt vom niedlichen Jungspatz Richard, der als Findelkind bei Familie Storch aufwächst. Liebevoll umsorgt von Mutter Aurora und Ersatz-Bruder Max, hält sich der Kleine ganz selbstverständlich auch für einen Adebar. Doch für Vater Storch ist klar: Den Flug nach Afrika würde Richard niemals überstehen. Und so erwacht der Spatz eines Morgens allein im Nest.

Hunderte von Kindern haben bei der Weltpremiere gespannt Richards Abenteuer verfolgt. Auf dem Weg gen Süden gibt es zwar viel zu lachen, aber auch die persönlichen Probleme der Filmhelden werden nicht ausgespart: Sie haben ihre Spuren auf deren Seelen hinterlassen. Brutale Szenen hat das Filmteam geschickt angedeutet, auf die Leinwand kommen sie nicht.

Inhaltlich reiht sich die Produktion in das Gesamtbild des diesjährigen Generation-Wettbewerbes ein: Viele Beiträge kreisen um die Themen "Berufung und Beruf". So folgt auch Richard bedingungslos seiner Überzeugung, ein Storch zu sein.

Neben Spiel- und Animationsfilmen gibt es im diesjährigen Programm so viele Dokumentarfilme wie noch nie. "Becoming Who I Was" (Werden, wer ich war) ist einer davon: Acht Jahre lang hat die Kamera dafür die innere und äußere Reise eines kleinen Tibeters begleitet. Er war in seinem frühen Leben ein buddhistischer Meister. Nun geht er zusammen mit seinem Lehrer zurück nach Hause, um dort ein geeignetes Kloster zu finden. Viele Wort braucht es dazu nicht. Allein die fantastischen Bilder in den satten Farben ziehen den Betrachter in ihren Bann.

Ganz anders die Geschichte eines jungen Argentiniers in Manuel Abramovichs "Soldado" (Soldier). Nicht klassisch dokumentarisch - ohne lineare Zeitebene und nicht strikt durcherzählt - handelt der ruhige Beitrag von einem jungen Mann beim Militär. Kaum auszuhalten ist dabei die Spannung, zwischen hartem Drill und jugendlicher Verletzlichkeit, die der Filmheld aushalten muss.

Der berührende Beitrag ist für den mit 50 000 Euro dotierten Glashütte Original Dokumentarfilmpreis nominiert, der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wird. Das Besondere daran: Der Preis ist sektionenübergreifend und unterstreicht dabei einmal mehr die wichtige Position, die der Kinder- und Jugendfilm sich in 40 Jahren Festivalzugehörigkeit erarbeitet hat.