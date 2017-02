Hinterm Lachen lauert Traurigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Als das Festival beginnt, wird Jury-Präsident Paul Verhoeven gefragt, was für ihn wichtiger sei: Kunst oder Politik. Seine Antwort: "Ich bin hier, um Filme zu sehen." Eines der Werke, die er im Wettbewerb geschaut hat, ist die finnische Produktion "The Other Side of Hope", die beweist: Kunst und Politik, das passt auch in ein und denselben Film.