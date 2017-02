Im falschen Film und doch goldrichtig

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Schnell das Presse-Ticket aus der Tasche gekramt, dann rein in den Friedrichstadtpalast. Freie Platzwahl, da ist eine Viertelstunde Vorlauf schon knapp. Schließlich steht "Pokot" auf dem Programm, einer der Bären-Favoriten. Dann der Schreck: Ich bin im falschen Film! Also zumindest vorm falschen Kino. Der polnische Wettbewerbsbeitrag läuft nicht im Palast, sondern im Haus der Berliner Festspiele. Bis dorthin brauch' ich 25 Minuten und wenn der Projektor läuft, wird niemand mehr reingelassen. Was tun?

Erst mal durchatmen und umplanen: 15 Minuten Weg zum Potsdamer Platz, dort ist die Pressevorführung des Panorama-Films "Call Me by Your Name" angesetzt - das schaff ich. Dann muss der vielleicht beste Beitrag des Wettbewerbs eben noch mal warten. Stattdessen sehe ich Sommer, Liebe, Kinozauber - einen Film, der zu meinem ganz persönlichen Favoriten avanciert. Nach dem italienischen Wunderwerk "Call Me by Your Name" trete ich hinaus in die Wintersonne. Wie weit ist es bis zur Redaktion? Wie schnell kann ich dort sein? Wieder atme ich durch. Diesmal jedoch nur, um ihn tief einzusaugen: den ersten Hauch von Frühling im Berliner Februar.