Bautzen/Malchow (MOZ) Es wird wohl wieder nichts mit dem ersten Punktspiel des Jahres für Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde: Die Austragung der für Freitagabend angesetzten Auswärts-Partie des Aufsteigers bei Budissa Bautzen ist jedenfalls mehr als fraglich. "Die Tendenz geht dahin, dass das Spiel abgesagt wird", bestätigte Peter Heinrich, Sportlicher Leiter der Spreestädter, am Mittwoch auf Nachfrage. Der Platz im Bautzener Stadion Müllerwiese ist zum Teil noch mit Schnee bedeckt, zum Teilen mit Pfützen übersät. Eine endgültige Entscheidung über die Bespielbarkeit soll bei einer Begehung heute Vormittag fallen.

Bereits abgesagt sind das Berliner Derby BFC Dynamo gegen Hertha BSC II ebenfalls am Freitag sowie die Sonntags-Begegnungen zwischen dem FC Viktoria Berlin und Energie Cottbus und des VfB Auerbach gegen Schlusslicht TSG Neustrelitz mit dem Ex-Fürstenwalder Trainer Achim Hollerieth.

Der FSV Budissa, mit drei Punkten weniger unmittelbar hinter den Fürstenwaldern auf Platz 16 rangierend, hat zuletzt immerhin schon ein Spiel absolviert, unterlag bei Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena mit 0:4.

Derweil findet die Partie von Oberligist Germania Schöneiche am Freitag beim Malchower SV mit großer Wahrscheinlichkeit statt. "Wir haben schon Anfang der Woche die entsprechende Info bekommen", sagt Stefan Dreyer, Sportlicher Leiter der Randberliner. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz an der Eishalle in Malchow, Anpfiff ist um 20 Uhr.

Die Gastgeber haben auf Rang 11 überwintert und bei einem Spiel mehr mit 20 Zählern genau doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie die Germania, die als Tabellen-15. möglichst schnell ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf braucht.