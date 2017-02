Pokalsieg für Beeskows Volleyballer

artikel-ansicht/dg/0/

Händerecken am Netz: der Storkower Raik Fromann (rechts) im Spiel gegen die Hawks. Die Fürstenwalder gewannen das Vorrundenspiel beim Pokalturnier und wurden am Ende überraschend Dritte, die Gastgeber landeten auf dem fünften Platz. © alexander winkler

Neben den sieben LOS-Kreisliga-Teams waren in der Storkower Softline-Arena auch die "Ballianer", eine Mannschaft des Fanclubs der Netzhoppers aus Bestensee dabei. Die Gäste spielten bei der Vergabe der vorderen Plätze allerdings keine Rolle, schieden nach der Vorrunde aus und belegten am Ende Rang 7.

Gespielt wurde auf zwei Feldern, und es gab spannende Duelle en masse. Für eine faustdicke Überraschung sorgten die Hawks. In der Liga noch nicht richtig in Fahrt gekommen, spielte das Schlusslicht mit den Zwillingen Chris und Sebastian Pietzarka im Angriff groß auf, setzte sich in seiner Gruppe gegen Gastgeber VC Storkow und Grün-Weiß Lindenberg klar durch. Gegen die favorisierten Hangelsberger gab es eine deutliche Niederlage, die Fürstenwalder zogen aber sicher ins Halbfinale ein. In der anderen Staffel setzte sich der FSV trotz einer 1:2-Niederlage gegen die Spreenhagener durch, die unterlagen ihrerseits überraschend in drei Sätzen gegen Concordia Phila-delphia.

Auch die Überkreuzvergleiche und Platzierungsspiele gingen allesamt in den Tiebreak. Die Kreisstädter gewannen gegen die Hawks, im anderen Halbfinale rang die Zwietracht den ungeschlagenen Liga-Primus nieder. Damit nicht genug, unterlag die SG Hangelsberg - in zwölf Meisterschaftsspielen noch ohne einen einzigen Satzverlust - im spannenden kleinen Finale den sich nicht entmutigen lassenden Fürstenwalder, die nie aufsteckten und mit dem Bronzerang die beste Pokal-Platzierung der jüngsten Vergangenheit erreichten. Im Endspiel sah Zwietracht Spreenhagen beim 8:6 im dritten und entscheidenden Durchgang schon wie der (Turnier-)Sieger aus, ehe der FSV Beeskow die Partie mit vier Punkten in Folge kippte.

Endstand: 1. FSV Beeskow, 2. Zwietracht Spreenhagen, 3. Fürstenwalder Hawks, 4. SG Hangelsberg, 5. VC Storkow 90, 6. Grün-Weiß Lindenberg, 7. Ballianer KW-Bestensee, 8. Concordia Philadelphia

In der Liga stehen noch drei Spieltage aus. In der 8. Runde hatte der FSV den Rückstand auf den spielfreien Tabellenführer aus Hangelsberg auf sechs Punkte verkürzt. Dabei erwies sich die kleine alte Fürstenwalder Spielstätte mit ihrem besonderen baulichen Scharm erneut als Herausforderung für die Gäste und als siebter Mitspieler für die einheimischen Hawks. Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber sogar Satzball, wurden aber beim 27:25 noch abgefangen. Danach bekam der Favorit die Partie besser in den Griff und setzte sich mit 25:20 durch. In der zweiten Begegnung gelang den Beeskowern ein noch glatteres 2:0 gegen den VC Storkow, der kein Mittel fand, die Angriffe der Kreisstädter zu stoppen. Im letzten Spiel des Abends nutzten die Hawks zunächst ihren Heimvorteil, unterlagen den Storchenstädtern aber letztlich doch im Tiebreak.

Im zweiten Turnier büßte Zwietracht Spreenhagen überraschend einen Zähler gegen Grün-Weiß Lindenberg ein. Die Gäste gewannen den umkämpften ersten Satz mit 27:25 und führten auch im zweiten lange, ehe ihnen in der Schlussphase die Kraft ausging (23:25). Der Tiebreak war dann eine mehr oder weniger klare Angelegenheit für den Favoriten (15:9).

Gegen Concordia Philadelphia hatte sich Gastgeber Zwietracht souverän durchgesetzt, das Derby Philadelphia contra Lindenberg wogte derweil hin und her, wobei die Grün-Weißen ihr altes Kämpferherz auspackten Satz, Nummer 2 deutlich gewannen und sich im dritten Durchgang nur 13:15 geschlagen geben mussten.

In der kommenden Woche wird in Lindenberg und Beeskow gespielt, am 7. und 9. März in Spreenhagen und Storkow mit der Concordia als Gastgeber, ehe am 24. März in Hangelsberg der schon traditionelle Saison-Abschlussspieltag steigt.