Grünstraße bekommt Kleinpflaster

Strausberg (MOZ) Voraussichtlich im August/September soll die Grünstraße in der Innenstadt instand gesetzt werden. Der Bauausschuss hat die Planung am Dienstagabend befürwortet. Für rund 85 000 Euro soll das jetzige grobe Pflaster durch Kleinsteinpflaster ersetzt werden. Auch drei Asphaltstraßen erhalten eine neue Decke.

Die Ende der 1990er-Jahre zuletzt veränderte Grünstraße ist in keinem guten Zustand. Laut Planer Jan Arnold von der Ingenieurgesellschaft Frankfurt (IGF) liegt das unter anderem daran, dass sie bislang mit "ungleichförmigen" Lesesteinen befestigt ist. Auf Grund ihrer Entstehungsgeschichte hätten die Steine weitestgehend natürliche Formen und entsprächen nicht den heutigen Anforderungen an Pflastersteine. Zudem seien sie in einem zehn Zentimeter starken Sandbett über einer doppelt so starken Tragschicht aus Betonrecycling verlegt, die ebenfalls nicht heutigen Anforderungen entspricht. Gleiches gelte für Schichtdicken und deren Zusammensetzung.

Das Fugenmaterial zwischen den Pflastersteinen sei an vielen Stellen großflächig ausgespült, verdeutlichte der Planer. Wo Fugenmaterial fehle, werde auch das Bett ausgespült, so dass einzelne Steine oder größere Teilflächen abgesackt bzw. gekippt sind. In diesen Bereichen stehe nach Regen länger Wasser. Das führe beim Überfahren zu weiteren Ausspülungen. Die unebene Fahrbahn bringt letztlich eine erhebliche Lärmbelästigung der Anwohner mit sich, eine Nutzung zu Fuß sei vor allem für ältere Bürger und Personen mit Rollatoren nahezu unmöglich.

Deshalb sei ein vollständiger Ersatz der vorhandenen Fahrbahnbefestigung zwischen Großer Straße und Lindenplatz nötig, insgesamt knapp 90 Meter. Gehwege und Beleuchtung seien hingegen nicht betroffen. Die Trasse werde nicht verändert, die Bordsteine würden ebenso unverändert erhalten bleiben wie Regenwasserkanäle und Anschlussleitungen der Straßenabläufe.

Statt des Lesesteinpflasters soll die Grünstraße nunmehr nach dem Vorbild der einmündenden Schulstraße mit Kleinpflaster befestigt werden. Links und rechts werde es jeweils eine einen halben Meter breite Rinne geben, dazwischen die normalen Fahrstreifen. Insgesamt werde die Fahrbahn eine Breite von etwa 5,45 Metern haben. Vereinbart sei, dass die alten Pflastersteine für die denkmalgerechte Herstellung anderer Bereiche aufgehoben werden.

Die reinen Baukosten schätzte der Planer auf rund 70 000 Euro, hinzu kommen Planungskosten von rund 15 000 Euro. Finanziert werde die Instandsetzung aus Städtebaufördermittel aus dem Sanierungsprogramm.

Als Bauzeit seien zwei Monate veranschlagt. Wie schnell es gehe, hänge unter anderem davon ab, ob in Abschnitten gebaut werden müsse. Immerhin sei die Belieferung des Edeka-Marktes noch zu klären. Dazu werde es nach dem Ja zur Planung noch Gespräche geben. Zudem folge die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie die Bürgerbeteiligung.

Neben der Grünstraße sollen in diesem Jahr auch noch einige Asphaltstraßen überholt werden. Nach der dem Bauausschuss zur Kenntnis gegebenen Prioritätenliste für die Deckenerneuerung soll zum Beispiel die Kastanienallee von der Mittelinsel nahe der Prötzeler Chaussee bis zur Klosterdorfer Chaussee eine neue Fahrbahn erhalten. In der Klosterdorfer Straße ist der Einbau eines Asphaltstreifens neben der Pflasterstraße geplant, und im Wohngebiet Am Försterweg in der Vorstadt soll der Abschnitt zwischen den Nummern 8 und 14 erneuert werden. Für die drei Strecken sind insgesamt knapp 140 000 Euro eingeplant.

Im nächsten Jahr will die Bauverwaltung dann den Mühlenweg erneuern lassen (nach Abschluss der Wohnungsbauten), die Strecke zwischen Philipp-Müller-Straße und An der Stadtmauer - abhängig vom Fortschritt der Arbeiten am Bahnhofsumfeld Strausberg-Stadt - sowie das Stück An der Stadtmauer zwischen Buchhorst und Wriezener Straße. Schließlich soll die Friedrich-Engels-Straße, bei der im vorigen Jahr umfangreiche Kanalbauarbeiten erfolgt sind, noch eine "doppelte Oberflächenbehandlung" erhalten. Für die vier Projekte hat das Rathaus im Ganzen rund 125 000 Euro veranschlagt.