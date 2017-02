Polizei rät zu Misstrauen

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (RA) Mehrere Rumänen haben in den vergangenen Tagen an Haustüren in der Region geklingelt und um Geld gebettelt. Die Polizei weist drauf hin, dass das nicht illegal ist und mahnt dennoch zur Vorsicht.

Am Dienstag und Mittwoch gingen bei der Neuruppiner Polizeidirektion Nord mehrere Hinweise ein, dass in Neuruppin, Wildberg, Dabergotz, Wusterhausen Kyritz und Wittstock rumänische Bürger an Haustüren um Geld betteln. Im Internet kursieren Berichte, wonach die Rumänen Zettel dabei hatten, auf denen geschrieben stand, dass sie nach Deutschland gekommen seien, um Arbeit zu finden. Da sie keine Jobs bekamen, würden sie Geld für die Heimreise benötigen. Die Polizeibeamten kontrollierten die Bettler und nahm deren Personalien auf. Zum Teil handelte es sich um dieselben Personen, die an verschiedenen Orten angetroffen wurden. Die Rumänen in Wittstock trugen andere Vornamen aber den gleichen Nachnamen wie jene, die in den anderen Orten unterwegs waren. Deshalb wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um organisierte Bettelei handelt.

Polizeisprecherin Dörte Röhrs weist darauf hin, das kein Verdacht auf eine Straftat besteht. Auch sei Betteln nicht verboten. "Personen dürfen an Häusern klingeln und um Geld bitten", so Röhrs. Wenn jedoch der Aufforderung zu gehen nicht nachgekommen wird, liege Hausfriedensbruch vor. Röhrs warnt allgemein davor, fremde Personen ins Haus oder in die Wohnung zu lassen. Denn eine gängige Methode von Trickbetrügern ist es, um Wasser zu bitten oder unter einem anderen Vorwand ins Haus zu kommen, während ein zweiter Täter unentdeckt die Zimmer durchsucht. Zwar möchte Röhrs den Rumänen solche Absichten nicht unterstellen. "Man will ja keine Vorurteile bedienen. Aber grundsätzlich sollte jeder Unbekannten gegenüber, unabhängig von ihrer Herkunft, immer ein gesundes Misstrauen haben", so Röhrs. Wer der Bitte nach Geld oder Wasser nachkommen möchte, sollte deshalb die Personen nicht rein lassen.