Platz zwei weiter fest im Blick

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Es war schon das letzte Heimspiel für die Tischtennis-Frauen des SV Blau-Weiß Petershagen in dieser Saison. Blau-Weiß gewann in der Verbandsoberliga gegen den VfL Tegel II mit 8:3 und bleibt weiter auf Platz zwei der Tabelle.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552518/

"Die Rechnung ist ganz einfach. Wollen wir weiter oben mitspielen und uns sogar eine Chance auf einen Relegationsplatz erhalten, müssen wir heute gewinnen", sagte Antonia Müller vor der Partie gegen die Berlinerinnen, die nach zwei Siegen, einem Unentschieden und nun vier Niederlagen auf dem vorletzten Platz der Tabelle liegen. Für die Frauen in Blau-Weiß wird nur noch maximal der zweite Platz in der Tabelle möglich sein. "Das wissen wir, denn schon im nächsten Spiel gegen den Dritten der Tabelle, Cottbusser TT-Team, werden wir ersatzgeschwächt antreten müssen", ergänzte Conny Walter. Dann wird es noch ein weiteres Auswärtsspiel geben. Die Reise geht zum bisher sieglosen und somit in der Tabelle abgeschlagenen ASV Berlin.

Nachdem die Frauen aus Petershagen in der vorherigen Saison in die Verbandsoberliga aufgestiegen waren, könnte die Erfolgsgeschichte dann einen weiteren Höhepunkt erleben. "Wir wollen die Relegationsspiele auf jeden Fall mitnehmen. Was dann passiert ...? Ob wir den Sprung, wenn er möglich wird, in die Oberliga dann wirklich wagen, müssen wir alle zusammen im Verein entscheiden", sagt Conny Walter. Sie weiß aber, wie ihre Mannschaftskolleginnen auch, dass die Oberliga ein nochmal größeres Kaliber sein wird. "Wir müssen uns auf jeden Fall personell verstärken. Mit Antonia Müller, Conny Walter, Ramona Lipinski-Kleina und Marleen Kurzke ist das Team sehr knapp besetzt. Wir brauchen dann unbedingt auch personelle Alternativen", ist sich das Team einig.

Auch wenn Mannschaftskapitän Conny Walter vor dem Spiel sagte: "Unsere Stärke liegt in den Einzelspielen", die ersten beiden Doppel wurden gewonnen und schon hier der Grundstein für den späteren Gesamtsieg gelegt.

Ramona Lipinski-Kleina und Marleen Kurzke setzten sich gegen Vanessa Volkmer und Claudia Tycher in einem Fünf-Satz-Spiel durch. Sie hatten vor allem im vierten Satz große Mühe mit ihren Gegnerinnen und verloren diesen sogar hoch mit 3:11.

Weniger Probleme hatten da Antonia Müller und Conny Walter, die sich mit 3:1 gegen Rovanne Greve und Valeriya Sokolova durchsetzen konnten.

Etwas überraschend war dann der 2:2-Zwischenstand nach den beiden folgenden Einzeln. Ramona Lipinski-Kleina hatte gegen Rovanne Greve kaum eine Chance und verlor glatt mit 0:3 (8:11, 6:11, 7:11). Auch Conny Walter verlor ihr Einzel. Gegen Vanessa Volkmer hieß nach der Satzfolge 8:11, 11:7, 9:11 und 5:11 am Ende 1:3.

Im weiteren Verlauf gestaltete sich der Spieltag in der Sporthalle an der Petershagener Mittelstraße dann aber zu einer klaren Angelegenheit für die Gastgeber. Antonia Müller gewann gegen Valeriya Sokolova mit 3:1. Die Spiele zwischen Conny Walter und Rovanne Greve, Marleen Kurzke gegen Valeriya Sokolova, Antonia Müller gegen Claudia Tycher und Marleen Kurzke gegen Vanessa Volkmer gingen alle deutlich mit 3:0-Sätzen für die blau-weißen Frauen aus.