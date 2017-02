Gebürtige Frankfurterin ist Topmodel-Kandidatin bei Heidi Klum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie laufen, sie lächeln, sie kreischen und sie weinen: Auch in der zwölften Auflage der Castingshow "Germanys Next Topmodel" hoffen die Kandidatinnen allwöchentlich auf ein Foto von Jury-Chefin Heidi Klum. Unter den 28 Nachwuchsmodels ist mit der 23-jährigen Brenda Hübscher eine gebürtige Frankfurterin.

Die Haare sind dunkler geworden, Blick und Pose wirken professionell. Doch wer genau hinsieht, entdeckt hinter dem Hochglanzporträt aus der Topmodel-Welt von Pro Sieben die junge Brenda Hübscher, die 2007 für die tägliche Rubrik "Worauf ich mich heute freue" der Märkischen Oderzeitung fotografiert wurde. Gefreut hat sich die damals 13-jährige Frankfurterin auf die Geburtstagsparty einer Freundin. Die Mädchenrunde wollte ins Kino, den Film "Die Simpsons" anschauen.

Zehn Jahre später ist Brenda, die in Frankfurt das Karl-Liebknecht-Gymnasium besuchte und mit 18 Jahren nach Berlin zog, wo sie als Versicherungskauffrau arbeitete und erste Model-Erfahrungen sammelte, wieder in einer Mädchenrunde gelandet. Allerdings ist die Castingshow nicht für Kindergeburtstags-Atmosphäre, sondern eher für Zickenkrieg, bekannt.

Dennoch begann die neue Staffel für die 23-Jährige vielversprechend. Beim Casting in München zog sie die Blicke der Co-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky auf sich, die jeweils 25 Teilnehmerinnen für ihre Teams auswählten und Brenda mit Komplimenten überschütteten. Die entschied sich für Modedesigner Michalsky als Mentor.

Die Top-50 sortierte Heidi Klum dann persönlich aus. Trotz ihres "Du hast tolle Kurven" in Richtung Brenda wurde es für die dunkelhaarige Schöne richtig knapp. Nach ihrem Auftritt am Kasseler Flughafen drohte der 23-Jährigen der Rauswurf durch die Jury-Chefin. Michalsky rettete seinen Schützling, indem er eine sogenannte Wildcard für sie einsetzte. Seine Bemerkung "Vielleicht werde ich ja doch noch hetero" zeigt, dass der Designer große Hoffnungen in die junge Frau setzt.

Die erzählt später im Interview, warum sie sich bei der zwölften Auflage der Show beworben hat: "Ich habe richtig Bock, krasse Shootings zu machen. Das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, aus sich rauszukommen und seine Ängste zu überwinden." Dabei verrät sie auch, dass sie Höhenangst hat und sich vor Spinnen fürchtet. Als Stärken empfindet sie ihre Größe von 1,82 Metern, ihre grünen Augen und dass sie offen auf andere zugehen könne.

"Mein Ziel ist es, meine Mama stolz zu machen und den anderen zu zeigen, dass ich keine Riesengiraffe bin, sondern ein Topmodel sein kann", sagt sie. Vielleicht hilft dabei auch ihr Hobby, das Boxen, das sie in Frankfurt gelernt hat. Mit der Oderstadt verbindet die junge Frau noch immer viel. "Ich kenne jede Ecke auswendig. Meine Mum lebt hier und ich besuche sie oft. Man soll nicht vergessen, wo man herkommt und ich liebe meine Mädels, die dort studieren. Auch mein bester Freund wohnt in Frankfurt."

Die derzeit noch 28 Kandidatinnen sind heute Abend auf Pro Sieben zu erleben. Für sie beginnt eine Mittelmeer-Kreuzfahrt auf der MS Astoria, bei der sie zunächst einmal darum kämpfen müssen, ob sie die Luxuskabine mit Meerblick beziehen dürfen oder sich auf engstem Raum unter Deck einrichten müssen.