Telekom macht Tempo beim Internet

Neuruppin (RA) Telekom-Kunden können sich freuen. Der Kommunikationsriese kann jetzt 6600 Haushalte in Neuruppin mit schnellem Breitband-Internet versorgen. Das neue Netz soll so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind, sagt Pressesprecher Georg von Wagner. Immerhin werden Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) erreicht. Das leisten laut Eigenwerbung zwar auch andere Anbieter in der Region. Allerdings soll auch die Geschwindigkeit beim Hochladen auf bis zu 40 Megabit pro Sekunde steigen. Das schafft laut dem Vergleichsportal "Check 24" in Neuruppin bisher niemand.