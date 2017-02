Wiederauferstehung des Gesprenges

artikel-ansicht/dg/0/

Alles erinnert an eine kostbare Krone. Das Gold, die filigranen Verzierungen, die Würde, die die Arbeit ausstrahlt. Dorothee Schmidt-Breitungs Stimme bekommt etwas feierliches, als sie vor dem Gesprenge steht, vorsichtig hierhin und dorthin zeigt, um die Aufmerksamkeit auf ein winziges Detail zu lenken, das man leicht übersehen könnte. Schmidt-Breitung ist eine von drei Restauratoren, die mit der Wiederherstellung des Hochaltarretabel-Aufsatzes der Evangelischen Kirchgemeinde beauftragt sind. Wenn er fertig ist, schmückt er den Marienaltar - wie schon vor 500 Jahren.

Zu sehen sein wird das Gesprenge im Rahmen des Ausstellungsprojektes "Bürger, Pfarrer, Professoren - St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg". Im Mittelpunkt steht dabei die historische Pfarr- und Universitätskirche St. Marien mit ihren reichen Kulturschätzen - von der Architektur bis zu den geretteten Epitaphien und dem nun restaurierten Gesprenge.

Der Hochaltar gehörte einst zur Innenausstattung der Marienkirche. Prachtvoll war diese ausgestattet, auf alten Fotos kann man das gut sehen. Zum Altar gehörte das spitz-aufstrebende Gesprenge. 13 Meter hoch, 6,50 Meter breit, knapp einen Meter tief. Lindenholz und Eiche hielten Eisennägel und -Beschläge zusammen. Hauchdünnes Gold überzog die Spitze, Fialtürmchen, kleine Figuren. Die einzigen Farben, die verwendet wurden, waren rot und ein dunkleres Blau. Nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht mehr viel geblieben von der Pracht. Die Kirche war beschädigt. Der Hochaltar wurde geborgen und gesichert. Von dem Gesprenge waren lediglich Fragmente geblieben. Pfeiler, die die Konstruktion stützten, fehlten komplett. Ein Kreuzbogenpaar und diverse Krabben gingen ebenso verloren wie die Gesprengespitze, eine große Kreuzblume. "Mehr als die Hälfte der Teile waren zerstört", sagt Dorothee Schmidt-Breitung. Die Restauratorin Nadja Jaeckel, die für die Fassung zuständig war, hat jedes fehlende Einzelteil jetzt ergänzt oder nachgebaut. Bereits in den 1990er Jahren waren durch einen Berliner Restaurator erste Restaurierungsarbeiten vorgenommen, allerdings nicht vollendet worden.

Eine besondere Herausforderung, schreibt Jaeckel in ihrem Bericht, sei die planerische Arbeit zur Rekonstruktion der Grundplatte gewesen, die dem gesamten Gesprenge Halt gibt. Auch sie fehlte. Die Restauratorin hatte keine Anhaltspunkte, auf die sie aufbauen konnte. Bei der Montage des Gesprenges ist nun geplant, die Grundplatte, deren Hauptteil alleine fast 6,50 Meter groß ist, auf den Mittelschrein aufzulegen. Die Hauptlast wird so von den Seitenwänden des Schreinkörpers aufgenommen.

Dorothee Schmidt-Breitung ist unterdessen damit beschäftigt, sämtliche Einzelteile "aufzukreiden" und zu vergolden. Seit September 2016 ist sie mit ihrer Kollegin Ute Schreiber aus Meißen damit beschäftigt. Eine aufwendige, langwierige Arbeit. "Denn es müssen drei bis fünf Kreideschichten aufgetragen werden", erklärt Dorothee Schmidt-Breitung. "Schicht für Schicht. Jede einzelne muss zunächst trocknen, bevor wir weiter machen können." Zuletzt werden die Teile mit hauchdünnen Blättchen aus 23 Karat Rosen-Doppelgold überzogen. "Am Ende soll nicht zu erkennen sein", sagt Schmidt-Breitung, "welche Teile alt und neu sind." Viel Zeit hat die Restauratorin, die vor 23 Jahren aus Sachsen ins Brandenburgische zog, nicht mehr für ihre Arbeit. Am 23. Februar sollen der Baldachin und die anderen Gesprengeteile abgeholt und nach Frankfurt zum Aufbau gebracht werden. Dort, in St. Gertraud, wo der spätgotische Hochaltar heute steht, beginnt dann die Arbeit für den dritten Restaurator. Er wird das Gesprenge aufbauen und montieren.

Seit Beginn der Arbeiten an dem Altaraufsatz von 1489 sind anderthalb Jahre vergangen. Am 5. Mai wird die Ausstellung, bei der zum ersten Mal nach Jahrzehnten der vollständige Hochaltar zu sehen sein wird, feierlich eröffnet. Dorothee Schmidt-Breitung sagt, es sei ein wunderbarer Anlass, das Gesprenge im Jubiläumsjahr der Reformation zu restaurieren. "Sonst würden die Einzelteile vermutlicht weiterhin verborgen in Kisten schlummern." Einen großen Anteil an der Rekonstruktion hat Pfarrerin Susanne Seehaus. Sie war bis Anfang 2015 Geschäftsführerin der Kirchgemeinde Frankfurt-Lebus und hat in ihrer Dienstzeit das etwa 100 000 Euro teure Projekt angeschoben.

Die Ausstellung wird in der St. Marienkirche, St.-Gertraud-Kirche und dem Museum Viadrina von Mai bis Oktober 2017 zu sehen sein. Weitere Informationen: www.kultur-ffo.de

Infokasten: Was ist ein Gesprenge?

Als Gesprenge bezeichnet man den geschnitzten Zieraufsatz oberhalb gotischer Flügelaltäre. Es besteht meist aus schlank nach oben strebenden Fialen und Tabernakeln, die meist mit reichem Zierwerk und Figuren besetzt sind. Weit verbreitet waren Altaraufbauten aus drei turmartig nebeneinanderliegenden Schmuckf