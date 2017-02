Täter stammen aus Gemeinde Jamlitz

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Die Insassen eines VW-Transporters, die in der Nacht zu Sonnabend in Lieberose ein besetztes Polizeiauto gerammt und dabei einen Beamten verletzt hatten, stammen aus dem Gebiet der Gemeinde Jamlitz. Der Polizist ist inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Der Beamte, der in der Nacht zu Sonnabend nach dem Rammstoß in Lieberose medizinisch behandelt werden musste, konnte inzwischen die Klinik wieder verlassen. Dies teilt die Polizei auf Anfrage mit. Über die Täter sind erste Einzelheiten bekannt geworden. Demnach sind sowohl der Fahrer des Transporters, als auch sein Beifahrer im Gemeindegebiet Jamlitz ansässig. "Gegenwärtig wird ermittelt, welche Tatbestände ihnen zur Last gelegt werden müssen", so Polizeisprecherin Ines Filohn. Das Tatfahrzeug habe sich im regulären Besitz befunden.

In der Nacht zu Sonntag hatten Polizeibeamte versucht, den Transporter in der Mühlenstraße zu kontrollieren, worauf der Fahrer beschleunigte. Ohne Beleuchtung raste er davon. An einem Ausgang der ringförmigen Anwohnerstraße "Hinterm Graben" hatten die Beamten einen Wagen quer gestellt.

Der Transporterfahrer wendete in einem Waldstück. Daraufhin gab er Vollgas und rammte den Funkstreifenwagen. Bei dem Aufprall wurde ein Polizeibeamter verletzt, sodass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Eine absolute Sicherheit für die Beamten gebe es angesichts dieser "erheblichen kriminellen Energie" nicht, meint Polizeisprecher Lutz Miersch. Welche Konsequenzen die Polizei zieht, um die Sicherheit ihrer Beamten zu gewährleisten, müsse von übergeordneten Stellen erörtert werden. "Es ist immer abzuwägen, dass keine unbeteiligten Personen zu Schaden kommen, was die Beamten äußerst ernst nehmen."

Eine Verfolgungsfahrt dieser Art gab es laut Polizei in diesem Jahr noch nicht. Gut in Erinnerung sind den Bürgern hingegen die spektakulären Verfolgungsfahrten durch Lieberose und das Gebiet der Gemeinde Tauche, die sich mutmaßliche Autodiebe im Jahr 2013 geliefert hatten.

Anfang April wurde damals ein Pole festgenommen, der nach einem Kontroll-Durchbruch in der Kastanienallee in Lieberose steckengeblieben war. Ende April 2013 fuhr ein Lieberoser Autobesitzer einem Autodieb bis Jamlitz hinterher, wo die Täter entkommen konnten. Im Mai 2013 durchbrach ein Audifahrer in Lieberose einen Kontrollpunkt und raste in Richtung Peitz davon. Dort konnte sich eine Gemüsehändlerin nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Anfang Dezember 2013 konnte die Polizei nach einer Verfolgungsjagd von Lübben bis Ranzig und Sabrodt vier Polen festnehmen und zwei Autos sicherstellen.