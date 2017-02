Zehn-Punkte-Papier gibt Richtung vor

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der Vorstand der SPD Havelland hat am Dienstagabend in Nauen ein Zehn-Punkte-Papier zur möglicherweise bevorstehenden Kreisgebiets- und Verwaltungsreform verabschiedet und damit beschlossen. Im Kern sprechen sich die Sozialdemokraten "grundsätzlich für die Reform" aus, sie sehen aber "einen hohen Bedarf an Verbesserungen und Veränderungen" vor dem Hintergrund der vorliegenden Gesetzesentwürfe, wie Unterbezirkschef Martin Gorholt betonte.