Gesetzesbrecher

(MOZ) Wieder einmal kommt die zuständige Ministerin der Bundesregierung zu dem Schluss, dass die Aufteilung der Regierungsarbeit zwischen Berlin und Bonn nicht effizient ist. Und erst kürzlich wurde regierungsoffiziell festgestellt, was längst keine Neuigkeit mehr ist: Der Region Bonn geht es prima. Was es an Verlusten hätte geben können, wurde großzügig ausgeglichen, Arbeitsplatzverluste gibt es nicht und selbst dem Reputationsverlust der temporären Hauptstadt wurde durch den Zuzug von Bundesbehörden und internationalen Organisationen Abhilfe geschaffen. Abgesehen davon, dass man in anderen, von Umstrukturierungsprozessen geplagten Regionen Freudentänze aufgeführt hätte, wenn sie derart gepampert worden wären, bleibt doch die Frage, warum denn nun nicht der gesamte Regierungsapparat nach Berlin ziehen kann.