Ärger über gesperrten Landgraben

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552531/

Bei einer kostenlosen Schulung hat der Landkreis am Dienstag im Seminarraum der Bad Freienwalde Tourismus GmbH über die gesetzlichen Grundlagen informiert. Gekommen waren Tourenleiter beispielsweise aus der Uckermark, die sich über das System informieren wollten. Mit dabei waren auch die Kanu-Verleiher Heiko Keller aus Bralitz und Karsten Förster aus Oderberg. Sie trifft vor allem die Sperrung des Landgrabens während der Ferienzeit.

Vor zwei Jahren führte der Landkreis für zwei Gebiete "Oderbruch" sowie "Oderbruch und Freienwalder Landgraben" die Vignettenpflicht ein. Für 2017 stehen 475 Oderbruch-Vignetten und 25 Kombi-Vignetten für Oderbruch und Landgraben zur Verfügung. Sie gelten pro Boot und müssen daran aufgeklebt werden.

Jürgen Trakat, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, erklärte die gesetzlichen Bestimmungen, wonach in den Gewässern des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin grundsätzlich nicht gepaddelt werden darf.

Die Bestimmung sei noch zu DDR-Zeiten im September 1989 festgelegt worden. Das Verbot betreffe drei Kilometer Landgraben auf Falkenberger Gemarkung. Dort verläuft er im Biosphärenreservat.

"Wir als Wirtschaftsamt haben den Antrag an die Untere Naturschutzbehörde gewerbliche Tourleiter zu befreien, die Touristen in die Region führen", erläuterte Jörg Schleinitz vom Landkreis, der die Schulung in Bad Freienwalde leitete. Ergebnis sei das Vignetten-System. Nur Boote, auf der eine Vignette klebt, dürfen in den geschützten Gewässern fahren.

Privatleute, die in diesem Gewässern paddeln wollen, müssten sich Boote bei diesen Verleihern mieten. "Wer mit seinem Boot erwischt wird und keine Vignette hat, verstößt gegen das Gesetz", unterstrich Jörg Schleinitz. Auf Bad Freienwalder Gemarkung gelte das Verbot nicht.

Jürgen Trakat zählte bei der Schulung eine ganze Reihe von Vögeln wie den Eisvogel auf, der in steilen Uferböschungen Höhlen gräbt.Häufige Störung könne dazu führen, dass die Brutplätze in der folgenden Saison gemieden werden. "Zügig mittig vorbeifahren", riet er den Tourleiter. Ferner sollten sie ungeübte Paddler konsequent anleiten, damit sie sich mit ihren Booten nicht im Schilf festfahren und dass sie weder anhalten oder aussteigen. Teile des Landgraben verlaufen in FFH-Gebieten mit besonders geschützten Tierarten,zu denen nicht nur Vögel, sondern auch Fische und Insekten zählen."Es ist ihre Aufgabe als Tourleiter für das richtige Verhalten zu sorgen", mahnte der Leiter der Unteren Naturschutzbehörde an.

"Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen", ärgerte sich Martin Polack aus Bad Freienwalde, Tourleiter bei Kanu-Förster, über die Sperrung des Landgrabens. Von beiden Seiten werde das Gewässer intensiv landwirtschaftlich genutzt. Felder und Wasserlauf werden nur durch schmale Wege getrennt, auf denen viele Autos fahren. Die Paddler, die sich dem naturnahen Tourismus verschrieben haben, seien keine Störenfriede.

Der Landrat habe ihm 2015 beschieden, dass er sich an allen Kriterien halte, sagte Karsten Förster, der seit vielen Jahren über Sommer Tages- und Mondscheintouren von Bad Freienwalde über Landgraben und Alte Oder führt. Wenn wir den Menschen aussperren, brauchen wir den Naturschutz nicht mehr", schimpfte Förster. Die drei Monate lange Sperrung des Landgrabens seit 2015 habe ihm 13 000 Euro Verlust eingebracht.

Bisher gab es die Oderland-Kanuten, begründete Schleinitz, warum es dreimonatige Sperrung erst seit zwei Jahren gibt, das Verbot des Biosphärenreservates aber bereits seit fast 28 Jahren. Als sich die Oderland-Kanuten auflösten, entstand Wildwuchs. Dem wollte der Landkreis mit der Vignettenpflicht begegnen. Das System sei mit der Leitung des Biosphärenreservates abgestimmt.