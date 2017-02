Vorbereitet auf Bürgermeister-Amt

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Jutta Werbelow will Bürgermeisterin in Wriezen werden. Sieben von zehn Mitgliedern der SPD haben die 61-Jährige am Dienstagabend zur Kandidatin gekürt. Zu den ersten Gratulanten gehörten die Landtagsabgeordnete Simona Koss und Landrat Gernot Schmidt (beide SPD).

artikel-ansicht/dg/0/1/1552532/

"Ich habe gewusst, dass sich die Mitglieder nicht einstimmig für mich entscheiden", sagte Jutta Werbelow, die die einzige Kandidatin war. Zwei der Widersacher in den eigenen Reihen seien ihr bekannt. Sie habe aber große Zustimmung von Landrat, der in der Mitgliederversammlung dabei war, von den Landtagsabgeordneten Simona Koss und Jutta Lieske sowie vom Bundestagskandidaten Stephen Ruebsam erhalten. "Sie haben alle gesagt: Jutta, mach es", sagte die frischgebackenen Kandidatin, die jedoch politisch kein unbeschriebenes Blatt ist.

Als Ortsvorsteherin von Eichwerder hat sie jahrelang um die Sanierung der Ortsdurchfahrt gekämpft, deren Ausbau in diesem Jahr fortgesetzt wird. Sie forderte erstmals 2008 den Amtsinhaber Uwe Siebert (parteilos) heraus. Ein Jahr später trat Jutta Werbelow in die SPD ein. Zuletzt ist sie bei den Kommunalwahlen 2014 in den Kreistag und in die Wriezener Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Sie ist Fraktionsvorsitzende, Vorsitzende des Ausschusses für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt. Landwirtschaft und Tourismus (GOSULT) und Mitglied des Hauptausschusses. Darüber hinaus ist Jutta Werbelow Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, eine hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Landkreises mit Standorten in Wriezen, Strausberg und Bad Freienwalde.

"Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich mich der Wahl stelle", sagte Jutta Werbelow bei der Sitzung des SPD-Ortsvereins in der "Marktklause". Aber in Wriezen müsse es dringend Veränderungen geben. Seit die SPD in der Stadtverordnetenversammlung die Mehrheit habe,werde sie vom Bürgermeister boykottiert. Beschlüsse würden beanstandet, Anträge und Anfragen ignoriert. Es gehe nichts mehr vorwärts.

Ihre wichtigsten Themen für den Wahlkampf seien daher die Erhaltung und der Ausbau des Schulstandortes in Wriezen sowie die bessere Ausstattung der Grund- und Oberschule "Salvador Allende". Ferner gelte es, die Unternehmer zu stärken und neue Firmen anzusiedeln. Ziel müsse es sein, dass Jugendliche in Wriezen einen Ausbildungsplatz bekommen, eine auskömmliche Arbeit finden und in der Region bleiben. So seien vielleicht "8000-Plus"-Einwohner zu erreichen. Außerdem: "Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch der Stadt gut."

Ferner setzte sie sich für die Feuerwehren der Stadt und ihrer Ortsteile ein und dass sie derart ausgestattet seien, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können.

Jutta Werbelow hat sich auf ihre mögliche Wahl vorbereitet und nach eigenen Angaben einen speziellen Lehrgang für Bürgermeister beim Innenministerium besucht. Mit Rat und Tat zur Seite stehen Bürgermeisterinnen aus dem Land Brandenburg, die bereits Erfahrungen gesammelt haben.

Bei der Sitzung am Dienstabend leitete Simona Koss, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks und Landtagsabgeordnete, die Sitzung. Stephen Ruebsam, SPD-Bundestagskandidat für Märkisch-Oderland und Süd-Barnim aus Rüdersdorf, übernahm bei der Kandidatenwahl die Aufgabe des Schriftführers.

Fünf neue Mitglieder begrüßte Ortsvereinsvorsitzender Wolfgang Skor: Klemens Oliver Schulz, Gunnar Schulz, Torsten Kindler, Sabine Heymann und Roland Schmidt aus Sternebeck, der jedoch nicht dabei sein konnte.

"Ich bin durch Jutta Werbelow zur Politik gekommen", sagte der Bauunternehmer Torsten Schindler. Er wolle klar Stellung beziehen gegen die Rechtspopulisten von der AfD, die in Wriezen dabei seien, eine Ortsgruppe zu bilden.

Vor Jutta Werbelow hat bereits Karsten Ilm von der CDU, Bau- und Ordnungsamtsleiter der Stadt, seinen Hut in den Ring geworfen. Amtsinhaber Uwe Siebert hat offiziell noch nicht erklärt, ob er sich wieder der Wahl stellt. Eine Anfrage der Märkischen Oderzeitung hat er bisher nicht beantwortet.