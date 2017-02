Polizeibericht Schwedt vom 15.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zichow. Am Mittwoch gegen 8.50 Uhr kam es auf der Zichower Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 30-jähriger VW-Passat -Fahrer versucht, einen Lkw zu überholen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam ein VWPolo aus der Gegenrichtung. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Passat kollidierte außerdem noch rechtsseitig mit dem Lkw. Beide VW-Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gegen10.35 Uhr wurde die Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben.

Ehrlicher Findergibt Börse ab

Schwedt. Ein 18-Jähriger verlor am 10. Februar sein Portemonnaie mit Bargeld und zahlreichen persönlichen Papieren in der Straße Am Aquarium. Die Börse konnte er am 14. Februar vom Schwedter Polizeirevier abholen. Dort war alles vollständig abgegeben worden.