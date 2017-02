Polizeibericht Eberswalde vom 15.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Am Dienstag ereignete sich um 16.25 Uhr in der Brunnenstraße ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein fünfjähriges Kind verletzt. Das Mädchen war, so stellt sich das Unfallgeschehen bisher dar, auf die Straße gelaufen. Die Fahrerin eines Land Rover konnte trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind musste mit Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wohnungseinbruchin Schorfheidestraße

Eberswalde. Im Zeitraum zwischen 10. und 14. Februar drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Schorfheidestraße ein. Dort wurde alles durchwühlt. Eine Schadensaufstellung gibt es noch nicht. die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei Audisverschwunden

Bernau. In der Wuhle- und der Weserstraße sind am Dienstag zwei Fahrzeuge gestohlen worden. In beiden Fällen verschwanden Audis im Wert von 12 000 und 25 000 Euro.