Polizeibericht Strausberg vom 15.02.2017

Neuenhagen. In den späten Abendstunden am Dienstag haben Unbekannte ein Einfamilienhaus in der Wormser Straße aufgebrochen. Sie durchsuchten das gesamte Mobiliar und nahmen Schmuck sowie einen kleinen Tresor mit. Kriminaltechniker konnten mutmaßliche Täterspuren sichern, die nun ausgewertet werden.

Misslungener Einbruchsversuch

Rüdersdorf. Am frühen Mittwochmorgen kurz vor 1 Uhr hörte ein Anwohner der Woltersdorfer Straße das Geräusch einer elektrischen Schneidemaschine aus Richtung eines Garagenkomplexes. Der Mann verständigte die Polizei und konnte noch eine Person flüchten sehen. Wie sich herausstellte, war versucht worden, mittels Winkelschleifer die Verriegelungen eines Garagentores zu durchtrennen. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.