Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 15.02.2017

Zu einem bis zu zehn Kilometer langen Stau kam es am Dienstagnachmittag auf der Autobahn in Richtung Frankfurt nach einem Unfall. Zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde-West und-Ost war ein mit vier Personen besetzter VW Bora gegen das Heck eines Lkw gefahren. Der 30-jährige Fahrer des VW hatte plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen und wollte das Auto am Fahrbahnrand anhalten. Dabei übersah er wohl den Laster. Der Bora brannte aus, die Insassen konnten ihn aber verlassen.

Diebstahl missglückt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, einen Kleintransporter zu stehlen. Der Mercedes Vito war an der Berliner Straße abgestellt. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und versuchten, das Zündschloss zu manipulieren. Das gelang jedoch nicht.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Kleinen Oderstraße. Am Freitag wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf derHeinrich-Hildebrand-Straße gemessen.

Blitzer