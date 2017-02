Polizeibericht Freienwalde vom 15.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. Mit einer elektrischen Schneidemaschine versuchten Unbekannte am frühen Mittwochmorgen in eine Garage in der Woltersdorfer Straße einzubrechen. Der Einbrecher hatte versucht, mit einer Flex die Verriegelung des Garagentors zu durchtrennen. Er konnte unerkannt flüchten. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

In Keller eingebrochen

Wriezen. Einbrecher haben sich am Dienstag Zutritt zu einem Keller in der Freienwalder Straße verschafft. Dort stahlen sie Lebens- und Waschmittel. Es entstand ein Schaden von rund 250 Euro.