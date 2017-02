Polizeibericht Neuruppin vom 15.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552539/

Wittstock (RA) In der Nacht zu Mittwoch brannte am Wittstocker Marktplatz ein Caddy aus. Das gegen 1 Uhr gemeldete Feuer griff sogar auf ein Haus in der Nachbarschaft über. Auch am Gebäude gab es Schäden. Beziffern konnte sie die Polizei aber nicht. Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.