Gelungener Kompromiss

(MOZ) Wer in Frankfurt, Cottbus oder Potsdam auch an einem Sonntag einkaufen will, hat dazu maximal sechs Mal im Jahr Gelegenheit. Damit hat Brandenburg von allen Ländern zwar das zweitliberalste Ladenöffnungsgesetz. Doch Shoppingbegeisterten oder vor allem den Händlern in den Innenstädten ist das natürlich viel zu wenig. Sie schauen seit Jahren neidisch nach Berlin mit seinen zehn verkaufsoffenen Sonntagen.