Wippendes Gedenken der Einheit

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Volker Kauder (CDU) ist als langjähriger Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag natürlich dazu in der Lage, eine Meinungsänderung so zu verkaufen, als wäre es gar keine. "Es war immer klar, dass es ein solches Einheitsdenkmal geben wird", verkündet Kauder frohgemut, nachdem sich die Fraktionsspitzen der Großen Koalition überraschend darauf geeinigt hatten, nun doch die sogenannte "Einheitswippe" vor dem Berliner Schloss zu wollen. Die "Wippe" - ein Entwurf des Stuttgarters Johannes Milla - heißt in Wirklichkeit "Menschen in Bewegung", was insofern wörtlich zu nehmen ist, als dass das geplante Denkmal begehbar wäre und sich zu jener Seite neigen soll, auf der das größere Gewicht lastet.