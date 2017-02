Begehrte Ortsrundfahrt durch Schöneiche

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552544/

Am alten Rathaus zeugt nur noch der Schriftzug über dem Eingang von der einstigen Funktion des Hauses, doch traditionell beginnt Dagmar Nawroth dort am Dienstag ihre Ortsrundfahrt. Das frühere Gasthaus diente seit 1914 als Amtssitz von Kleinschönebeck, später der gesamten Gemeinde, bis 2014 das neu errichtete Gebäude im Ortszentrum bezogen wurde.

Zu ihrem Bedauern ist der große Ortsplan verschwunden, worauf sie ihren Gästen die einzelnen Teile von Schöneiche sowie die geplante Tour zeigen konnte. So drückt sie eben jedem eine Kopie in die Hand, um dann im Galopp durch die Geschichte des Ortes zu stürmen, die sich mit Leuten, Häusern, Straßen und Natur verbindet: Von der ersten urkundlichen Erwähnung von Schoneyke und Schonebeke 1375 bis zur Zwangsehe 1939 und die Entwicklung als Wohnort im Grünen für betuchte Berliner bis zum Jetzt und Heute. Die Werbesprüche aus alten Zeitungen für die "Waldvillen-Kolonie" klingen so gar nicht fremd: "Ruhige Wohnlage" sowie "Elegant gebaute Straßen und Alleen".

Dann rumpelt der Kleinbus mit acht Insassen übers jahrhundertalte Kopfsteinpflaster der Brandenburgischen Straße, deren viele Namen stets Schritt hielten mit dem Wandel der Geschichte. "Hier sage ich nichts mehr, ihr versteht es nicht", meint die Ortsführerin. Ekkehard Brühn, Vorsitzender des Ortschronikbeirats, lenkt den Bus und versucht es dennoch: Er erzählt vom einst florierenden Leben in Fichtenau, dem südlichen Zipfel der Gemeinde. Zahlreiche Geschäfte für alle Dinge des Lebens versorgten die Bewohner. Sogar eine kleine Tankstelle betrieb Familie Griesche neben ihrer Autowerkstatt, und Oma Irmchen stand bis ins hohe Alter an den Zapfsäulen.

In der Seestraße sucht man dann vergeblich den See. Bis 1920 gab es dort eine Badeanstalt, doch als im Wasserwerk Friedrichshagen die Brunnengalerie entstand, versiegte das Wasser, der See versandete. Und so reihen sich Geschichte und Geschichten aneinander, während der Bus weiterrollt: vorbei am "Wilden Mann", "Invalidendank" und dem alten Straßenbahndepot, quer übers "Hohe Feld" zum "Landhof" und dem Gewerbegebiet zwischen "Flora" und B 1, wo auf dem Feld noch ein Überhälter steht - "weit und breit der schönste Baum", eine Eiche.

Gestoppt wird am Bäckerpfuhl und in der Dorfaue. Danach sieht man die neue Kaiser-Eiche am Goethepark, die anstelle der alten gepflanzt wurde, die 1989 nach rund 500 Jahren einfach umfiel, man bewundert den Riesen-Findling, der beim Hausbau in der Warschauer Straße gefunden wurde und nun an der Bürgel-Schule liegt, oder den "Kleinen Spreewaldpark", wo von der einstigen Badeanstalt nur noch das hübsche Kassenhäuschen steht.

100 Straßenkilometer mit 177 Straßen auf 17 Quadratkilometer bilden den Ort mit seinen inzwischen 12500 Einwohnern und ebenso vielen Bäumen, wie Dagmar Nawroth verschmitzt hinzufügt. Sie selbst lebt seit 60 Jahren am Rande Berlins und pendelte - wie so viele - täglich nach Berlin zur Arbeit als Regisseurin in den DEFA-Synchronstudios. Irgendwann begann sie, sich für die Geschichte Schöneiches zu interessieren und unterstützte ein Projekt von Traute Kärgel, wobei Senioren mit Ortsrundfahrten unterhalten wurden. Die Idee begeisterte sie und hält sich. Monat für Monat ist der kleine Bus voll."Es ist spannend, was die Leute selbst zu erzählen haben, egal, wie lange sie in Schöneiche leben."

Die Fahrgäste sehen ihren Ort dann oft mit anderen Augen: "Wir leben seit 18 Jahren hier", erzählt Lothar Graap. "Vieles habe ich gar nicht gewusst, Ecken gesehen, wohin man nie kommt. Ich muss die vielen Eindrücke erst einmal sortieren."