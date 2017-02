Gesundheit und Naturschutz wichtiger

artikel-ansicht/dg/0/

Er stimmte deshalb einem späteren Vorschlag zu, angesichts des großen Interesses nach Abstimmung mit den Stadtverordneten zu einer weiteren derartigen Veranstaltung einzuladen, die auch dazu diente, dass sich die Kommunalpolitiker vor der Entscheidung zu den Anträgen der Vorhabenträger ein Bild von den Einwohnermeinungen machen können. Das fiel am Dienstag sehr eindeutig aus.

"Was hat die Stadt davon, warum lässt sie solche gesundheitsschädigenden Vorhaben zu", fragte Ursula Münstermann aus Paretz. Und wieder einmal die Antwort des Bürgermeisters: "Aus Gewerbesteuern null Cent". Er machte darauf aufmerksam, dass die Stadt ein planerisches Anpassungsgebot für die Festlegungen des Regionalplanes Havelland-Fläming 2020 mit den darin festgelegten Windeignungsgebieten habe, in denen erstmal Windenergieanlagen grundsätzlich zulässig sind und auch, wie geschehen, beantragt werden könnten. "In der Regionalen Planungsgemeinschaft haben wir null Stimmen, weil wir weniger als 10 000 Einwohner haben. Hier treffen andere die Entscheidungen, die uns betreffen", machte er deutlich. Aus Sicht der Vorhabenträger verständlich, dass sie die Möglichkeiten ausreizen und mit ihren Standorten gerade noch die zulässigen 1000 Meter Abstand bis zur Wohnbebauung einhalten. Dass hier Schall und auch der nichthörbare Infraschall sowie Schattenwurf auftreten, bestätigen auch die Vorhabenträger. Aus ihrer Sicht halten sie sich streng an die gesetzlichen Bestimmungen und an die Auflage, entsprechende Gutachten, auch Naturschutzgutachten, bei der Beantragung der Standorte beizubringen. Aus dem Kreis der Zuhörer waren da reihenweise ganz andere Erfahrungen zu hören, beispielsweise, wie der Schall die Gesundheit schädigen könne und das selbst vom Aussterben bedrohte Vogelarten durch die Windenergieanlagen in ihrem Bestand noch mehr gefährdet werden. Stadtverordnete Renate Donat (LINKE) war froh, dass sich so viele Bürger für das Thema interessierten und damit die Entscheidungsfindung der Kommunalpolitiker unterstützen. Allerdings würden die Gesetze anderswo gemacht, sagte sie. Ketzin/Havel habe sie einzuhalten. Erneut wurde mehrfach die Meinung vertreten, dass die Einwohner unzureichend über das Vorhaben informiert gewesen seien. Eine Kritik, die so nicht stimmt, wurde deutlich. Sowohl im Amtsblatt wurde darüber informiert, alle Pläne lägen öffentlich mehrere Wochen aus, die Sitzungen der Fachausschüsse und der Stadtverordneten seien öffentlich und die örtliche Presse informiere über die wichtigsten Vorhaben der Stadt. Mehrfach wurde auch auf die Verschandelung der teils sowohl historisch als auch touristisch interessanten Ketziner Landschaft hingewiesen. Architektin Susanne Weber nannte als Beispiel den Kapellenberg bei Knoblauch, dem einstigen zum Schloss gehörenden Standort des Belvedere. Nach den neuen Anträgen fiele die Sicht zu drei Seiten nur noch auf Windenergieanlagen. Nach der Veranstaltung am Dienstag dürften die Vorhabenträger noch so einigen Gegenwind zu spüren bekommen. Die Kommunalpolitiker erhielten jedenfalls von den Einwohnern ausreichend Argumente für ihre Entscheidungen. Ihnen obliegt es, an ihrer Entscheidung vom Oktober festzuhalten, die maximale Höhe der Anlagen auf 150 Meter zu begrenzen und damit möglicherweise für die Vorhabenträger uninteressant zu machen, oder bis zu 220Meter hohe Anlagen zuzulassen. Auch kann die Stadt im Bebauungsplanverfahren in begründeten Fällen, beispielsweise direkt neben touristischen Wegen, einzelne Standorte ablehnen.