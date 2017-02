Verein Bumerang zieht in Polizeiwache

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Verein Bumerang ist in Umzugsstimmung. Schweren Herzens müssen die Mitarbeiter aus der Villa in der Breitscheidstraße 13 ausziehen. Neues Domizil ist die alte Polizei in der Fürstenwalder Straße.

Kisten packen: Daniela Grune und Ricco Valentin vom Verein Bumerang sind in Umzugsstimmung. Schweren Herzens ziehen die Mitarbeiter aus der Villa in der Breitscheidstraße 13 in Beeskow in das alte Polizeigebäude an der Fürstenwalder Straße. © MOZ/Jörn Tornow

Schon seit Tagen wird geräumt und gepackt. Der Verein Bumerang macht seinen bisherigen Sitz in der Breitscheidstraße für die Jugendarbeit des SPI-Teams frei, das seine Räumlichkeiten in der Liebknechtstraße verlässt. Die Jugend freut sich, weil sie mehr ins Zentrum rückt. Der Verein Bumerang zieht mit einem weinenden und einem lachenden Auge. "Wir haben hier ja auch viel investiert und uns gut eingerichtet. Deshalb ist es schade, dass wir hier raus müssen", sagt Vereinschef Roland Brunotte (54) "Aber das Gute ist, dass wir uns konzentrieren, denn wir haben ja bereits in den Radinkendorfer Straße, also genau neben dem alten Polizeigebäude, einen Standort."

Das ehemalige Polizeigebäude, in dem seit etwa sieben Jahren das Service-Zentrum Kossenblatt GmbH mit seiner Mikroverfilmung untergebracht war, steht jetzt leer. Bereits seit einem Jahr läuft die Liquidation des Unternehmens, wie Geschäftsführer Lutz Wirth berichtet. Sich einen neuen Standort zu suchen und wieder zu investieren, würde sich nicht lohnen. "Das ist eine sehr schwierige Branche", erklärt er. Auftraggeber seien nur noch Museen und Archive gewesen, die Digitalisierung ersetze die Mikroverfilmung. Die Stadt Beeskow will er in diesem Zusammenhang nicht kritisieren. "Die Stadt war damals sehr entgegenkommend, als ich mich nach Kossenblatt um einen neuen Standort bemüht habe", so Wirth.

Die Stadt hat jetzt das ehemalige Polizei-Haus in der Fürstenwalder Straße an den Verein Bumerang verkauft. Über den Verkaufspreis schweigen sich beide Seiten aus. "Wir sind ein zertifizierter Verein, haben ein nachhaltiges Konzept, da spielen auch die Banken mit", erklärt Roland Brunotte auf die Frage, wieso sich ein Verein diese Immobilie leisten kann.

Aber: Mit 100 versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen und zirka 90 Tätigen in der Arbeitsförderung ist der Verein Bumerang ein großes mittelständisches Unternehmen. "Unser Hauptpartner ist die Stadt Beeskow", sagt Brunotte und ergänzt selbstbewusst: "Ohne uns hätte sich Beeskow nicht so entwickelt." In der Tat gibt es kaum eine Veranstaltung, in der nicht Bumerang mitspielt. Ob bei den "Adventstürchen" oder den Vorbereitungen für verschiedene Feste. Und der Verein springt auch ein, wenn der Markt versagt. Zum Beispiel beim Betreiben der Badeanstalt und ab diesem Jahr auch des Campingplatzes. Beides hat Bumerang in seiner Regie. "Und weil der Vertrag nun auch für länger als ein Jahr abgeschlossen wurde, haben wir einen Caterer für den Imbiss an der Badeanstalt binden können", freut sich Brunotte, freit sich Brunotte, einen lang gehegten Wunsch erfüllen zu können. Bumerang kümmert sich im Auftrag der Stadt auch um die Flüchtlinge und die in Beeskow lebenden Obdachlosen. "Derzeit betreuen wir fünf in unseren Räumen in der Radinkendorfer Straße", berichtet Brunotte. Der Verein hat auch das Hüfnerhaus in der Adrianstraße mit seinen Angeboten im Rahmen des Programmes "Sozialen Stadt" sowie die hier befindliche Ehrenamtszentrale unter seiner Regie. Dazu kommt die ganze Palette der Arbeitsfördermaßnahmen in Fürstenwalde, Beeskow und auch Müllrose, der Trainingswerkstätten mit Holzwerkstatt, dem Projekt Mensch-Tier und der Internetchronik, wo Beeskower Archivmaterial digital gesichert wird. Bumerang-Mitarbeiter sind zuständig für die Möbelbörse in Eisenhüttenstadt und Beeskow, für die Seniorenbetreuung in Beeskow, für die Verkehrserziehung in Beeskow und Eisenhüttenstadt, die Jugendarbeit in Müllrose, die "Haltestelle" in Beeskow, Storkow und Eisenhüttenstadt und für ein Projekt für psychisch Kranke. Der Verein hat sich in den 26 Jahren zu einem riesigen Netzwerk von Angeboten entwickelt. "Das 25-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr ist wegen des Flüchtlingsansturms ausgefallen", sagt Brunotte. "Aber dieses Jahr wollen wir in unserer neuen Wirkungsstätte öffentlich feiern."