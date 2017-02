Wohngebiet auf Abrissfläche

artikel-ansicht/dg/0/

Als Ende 2015 die erste Erschließungsstraße im Wohngebiet Fürstenberger Straße übergeben wurde, da war das Interesse an den Bauparzellen groß. Inzwischen wurden drei weitere Bauabschnitte in Angriff genommen. Nach wie vor besteht Bedarf an Standorten für ein Eigenheim. Schon zuvor hatte die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft auf einer Abrissfläche an der Ecke Ahornweg/Wilhelmstraße ein kleines Wohngebiet mit zwölf Parzellen entwickelt, die innerhalb kurzer Zeit verkauft waren. Dort stehen inzwischen Einfamilienhäuser. Aus diesen Beobachtungen schließt die Stadt: "Die Nachfrage nach innerstädtischen Baugrundstücken für den Einfamilienhausbau kann in Eisenhüttenstadt gegenwärtig nur schwer gedeckt werden." Für die Stadt ist das Anlass, ein neues Wohngebiet zu planen, nämlich zwischen Fischerstraße und dem Wohngebiet Fürstenberger Straße.

Allerdings steckt dieses Projekt noch in den Kinderschuhen. Damit dort später Einfamilienhäuser entstehen können, muss zunächst der Flächennutzungsplan geändert und ein neuer Bebauungsplan erstellt werden. Denn auf der Abrissfläche im Wohnkomplex VII dürften momentan nur mehrgeschossige Häuser errichtet werden, wofür es aber keinen Bedarf gibt.

Der Vorteil des Areals ist es, dass es sich um eine Nachnutzung einer integrierten innerstädtischen Fläche handelt, sagte Anja Bäcker, Mitarbeiterin im Fachbereich Stadtentwicklung, bei der öffentlichen Vorstellung des Planvorhabens, die allerdings auf wenig Interesse gestoßen ist. Das Baugebiet soll durch drei Anliegerstraßen erschlossen werden, die Grundstücke liegen dann rechts und links der Straßen. In östlicher Richtung, zwischen dem neuen und dem schon entstandenen Wohngebiet soll sich ein Grünstreifen befinden, auf dem später unter anderem ein Spielplatz gebaut werden könnte. Anja Bäcker schätzt, dass je nach Zuschnitt der Grundstücke 45 Parzellen entstehen könnten. "Wenn man es großzügig macht, könnten es auch 40 sein", sagte sie.

Bevor dort Häuslebauer loslegen können, werden noch einige Monate ins Land gehen. Mitte Ende 2018 könnten die Planungen abgeschlossen sein, so Anja Bäcker. Offen ist, wer die Erschließung übernehmen wird. Die Grundstücke gehören der Gebäudewirtschaft und der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft. Beide Wohnungsunternehmen haben dazu noch keine Meinung. Verena Rühr-Bach, Vorstandsvorsitzende der EWG, sagt, dass sie viel lieber das EWG-Areal in der Neuzeller Straße verwerten und neu beplanen würde.

Potenzial gebe es auch sonst noch in der Stadt. In der Prioritätenliste der Verwaltung wird perspektivisch das Areal der ehemaligen Förderschule samt der benachbarten Konsum-Ruine in der Beeskower Straße als Wohnbaustandort gesehen, ebenso ein zweiter Bauabschnitt in der Kirschplantage. Allerdings müssten dafür die Erschließungen noch gemacht werden. Bei der Stadt steht das nicht an oberster Priorität.

Die Gewi will derweil prüfen lassen, wie weit auf Abrissflächen im Wohnkomplex V, also um die Robert-Koch-Straße, Eigenheimflächen möglich sind. Auch da spielt die Frage, was die Erschließung der Grundstücke kosten wird, eine Rolle. Durch eine B-Plan-Änderung im Scheunenviertel stehen weitere Eigenheimflächen zur Verfügung, auf Grundstücken, wo einst Reihenhäuser geplant waren.

Eigenheime sind auch denkbar auf dem großen Areal der ehemaligen Schule an der Karl-Marx-Straße oder am Stadthafenweg mit Blick auf den Kanal. Beides befindet sich im Eigentum der EWG.