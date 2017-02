Personal des Krankenhauses protestiert

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Gegen zu geringe Gehälter und zu wenig Personal protestieren Mitarbeiter des Angermünder Krankenhauses. Sie fordern von der Geschäftsführung und vom Aufsichtsrat eine Teilhabe am positiven Betriebsergebnis. Der Mutterkonzern Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), zu deren Gesellschaftern die Landkreise Uckermark und Barnim gehören, erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Gewinn in Höhe von 4,8 Millionen Euro. Das Angermünder Krankenhaus ist nicht Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband. Seit Januar laufen Tarifverhandlungen. 20 Beschäftigte nutzten den GLG-Jahresempfang am Mittwoch im Angermünder Rathaus, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen.