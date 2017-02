artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Nur eine Halbzeit konnten die Landesliga-Handballer des Finowfurter SV den Tabellenführer HC Angermünde ärgern. In Hälfte zwei verloren die Schorfheider den Spielfaden und unterlagen folgerichtig mit 23:28.

Dabei erwischten die Gastgeber einen Traumstart nach Maß, führten schnell mit 3:0. Die FSV-Fans begannen zeitig an eine mögliche Sensation zu glauben und unterstützten ihr Team lautstark. Doch der HCA wirkte alles andere als geschockt und glich zum 3:3 aus. Beim 5:7 schien der Favorit seiner Rolle gerecht zu werden, aber die Barnimer antworteten und brachten mit einem 5:0-Lauf die Halle zum Beben (10:7). Zu keinem Zeitpunkt der Partie ließen sich die Uckermärker abschütteln und mit einem knappen 9:10-Rückstand in die Pause gehen. FSV-Trainer Roland Brudler war bis dahin alles andere als unzufrieden: "Männers, wir führen nur knapp, aber immerhin, baut darauf auf, hier geht was".

Auch mit Wiederanpfiff deutete noch vieles darauf hin dass der Außenseiter aus Finowfurt an seine Chance glaubte (11:9; 14:13). Doch mit zunehmender Spielzeit schwanden die Kräfte, nahmen Konzentration und Spielübersicht merklich ab.

Die Folge, der Ausgleich zum 15:15 und wenig später beim 15:17 führten die Angermünder wieder selbst. Auch das 16:19 steckten die Hausherren noch gut weg und verkürzten wenig später auf 18:20, dann aber kam es knüppeldick. Fehlwürfe noch und noch, Einzelaktionen ohne zählbarem Erfolg, Finowfurt lief sich nach und nach fest und wenig später ging nichts mehr. 18:23; 20:26, die Schorfheider hatten komplett den Spielfaden verloren, auch die besten Chancen blieben ungenutzt. Der FSV war in dieser Schlussphase zu schwach und unkonzentriert. Der Rest zum 23:28-Endstand war dann nur noch Makulatur, Finowfurt hatte, auch konditionell nichts mehr zum Zusetzen und musste sich dem Gegner beugen.