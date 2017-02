Online-Fahndung nach freien Jobs

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Mindestens 70 Prozent aller freien Stellen in der Uckermark werden weder dem Jobcenter noch der Arbeitsagentur gemeldet. Unternehmen suchen Fachkräfte also meist auf eigene Faust. Das Investor-Center hat jetzt eine regionale Stellenbörse eingerichtet.

"Wir suchen Mitarbeiter" oder "Wir stellen ein" oder "Bewerben Sie sich jetzt" - so steht es auf vielen Schildern an uckermärkischen Firmenfahrzeugen, an der Ladenkasse oder im Schaufenster. Die Wirtschaft sucht Fachkräfte und findet keine. Butting in Schwedt hat sogar eine kaum zu übersehende Edelstahlkonstruktion am Firmengelände aufgebaut mit aktuellen Stellengeboten. Die Situation erscheint paradox angesichts der Arbeitslosenquote von 14,4 Prozent - eine der höchsten in Deutschland.

Doch viele freie Stellen sind den Vermittlern der Arbeitsagentur und des Jobcenters gar nicht bekannt. Was sie im Bestand haben, entspricht etwa 30 Prozent des tatsächlichen Angebots. Diese Zahlen hat das Investor-Center Uckermark (ICU)veröffentlicht. "Wir versuchen jetzt, an die anderen 70 Prozent heranzukommen", so Geschäftsführer Silvio Moritz. Als Dienstleister für die Wirtschaft will er helfen, den Arbeitskräftebedarf zu decken. Das geschieht mit einem eigenen Stellenportal auf der Internetseite des ICU. Die gemeinsam mit dem Jobcenter entwickelte Regionalbörse funktioniert wie eine Online-Suchmaschine. Sie filtert auf allen Internetseiten uckermärkischer Firmen und Arbeitgeber die dort sichtbaren freien Stellen heraus. Auch Jobs von auswärtigen Unternehmen, die Arbeitskräfte in der Uckermark benötigen, sind darin enthalten. "So können wir und unsere Partner vom Netzwerk Fachkräftesicherung schneller auf akuten Fachkräftebedarf reagieren und jederzeit einen realistischen Überblick über die Arbeitsmarktsituation in der Uckermark abrufen", sagt Moritz.

Der Service für die Unternehmen ist kostenlos. Sie müssen nichts weiter tun, als eine Internetseite betreiben und einige technische Voraussetzungen erfüllen. Den Rest erledigt die Suchmaschine tagaktuell.

Für Arbeitsuchende ändert sich die Situation erheblich. Wer bisher eine freie Stelle in den Weiten der Uckermark suchte, musste schon einige Zeit vor dem Monitor verbringen oder zur Arbeitsagentur beziehungsweise ins Jobcenter laufen. Jetzt sind zumindest alle Angebote des Jobcenters mit veröffentlicht. Die der Arbeitsagentur freien Stellen nicht. Es sei denn, der Unternehmer stellt sie gleichermaßen ins Netz. "Deshalb verstehen wir die Internet-Börse nicht als Konkurrenz zu unseren Angeboten, sondern als notwendige und wichtige Ergänzung, die auch unsere Vermittlungsbemühungen erfolgreicher machen", so Jobcenter-Leiter Michael Steffen. Das gilt für Nachwuchskräfte, Berufseinsteiger oder auch Ausbildungssuchende.

Im Hinterkopf haben die Betreiber auch die immer wieder geäußerte Forderung, freie Stellen für Uckermark-Zuzügler oder Rückkehrer zur Verfügung zu stellen. Wenn ein dringend benötigter Ingenieur in der Region Arbeit findet und herziehen will, stellt sich sofort die Frage nach der Beschäftigung des Ehepartners. Der könnte nun schneller über die Online-Angebote zu einem Job kommen.

Rund 700 Stellen aller Branchen hat die Suchmaschine bereits herausgefiltert. Wer interessiert ist, gibt einfach den Beruf ein und den gewünschten Arbeitsort und klickt sich durch die Angebote.

Doch der Internetauftritt vieler kleiner Firmen lässt noch stark zu wünschen übrig. Einige Unternehmen haben gar keinen. Andere Arbeitgeber haben ihre freie Stellen nicht veröffentlicht. Daher nimmt das Investor-Center jetzt Kontakt mit den Firmen auf. In Workshops und Einzelgesprächen gibt es Anregungen für die Webseitengestaltung.

Die Voraussetzungen für einen besseren Internetauftritt der Wirtschaft sind gegeben. Der weitere Ausbau des Breitbandnetzes wird auch künftig bis in entlegene Winkel des Kreises gefördert. "Diese Infrastruktur muss jetzt genutzt werden", sagt Silvio Moritz.

Regionaler Stellenmarkt: Direkter Zugriff für Jedermann über die Adresse www.ic-uckermark.de im Internet.