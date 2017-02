Mehr Platz für Hummer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Unter welchen Umständen dürfen lebende Hummer in einem Supermarkt gehalten werden? Um diese Frage stritten sich am Mittwoch die Handelskette Metro und das Bezirksamt Spandau. Das Urteil hat Pilot-Charakter.

Sechs prall gefüllte Aktenordner hatten die Prozessbeteiligten wälzen müssen, um sich mit der Haltung von Hummern in Gefangenschaft vertraut zu machen. "Das ist auch für uns kein alltäglicher Vorgang", gestand der Vorsitzende Richter zu Beginn der Verhandlung vor dem Moabiter Verwaltungsgericht. Am Ende des Prozesses kam heraus, dass die Schalentiere in Supermärkten mehr Platz, Dunkelheit sowie Rückzugmöglichkeiten brauchen. Nur wenige Läden haben lebende Hummer im Sortiment. In der Frischfisch-Abteilung von Metro in Spandau aber kann man die Delikatesse aus dem Becken kaufen. Mit verbundenen Scheren und ohne Futter warten dort amerikanische und europäische Hummer bis zu 14 Tage auf ihren Verzehr.

Ihre Haltung ist dem Veterinäramt in Spandau schon lange ein Dorn im Auge. Mit strengen Verordnungen und der Androhung von Geldstrafen wollen die Kontrolleure seit 2013 verhindern, dass den Tieren unnötig Leid zugefügt wird.

Gegen 15 dieser Auflagen zog die Kette nun Gericht. Dort wurde ein Gutachter gehört, der die nicht artgerechte Haltung in Teilen bestätigte. "Hummer sind prinzipiell Einzelgänger. Wenn die Fluchtdistanz nicht gewahrt wird, besteht die Gefahr, dass sie sich gegenseitig bekämpfen und verletzen", erklärte Jan Wolter, Aquaristik-Experte und Vorsitzender des Fachausschusses Fische der Bundestierärztekammer.

Nach seinen Ausführungen erklärte das Gericht die Auflage für rechtmäßig, in die Verkaufsbecken Trennwände einzuziehen, um den Tieren Rückzugsmöglichkeiten zu gewähren. Zudem gab die Kammer der Forderung des Amtes nach mehr Platz für die Hummer statt. Statt bisher 250 Quadratzentimeter für ein Tier von durchschnittlich einem halben Kilo Gewicht, wurde das Mindestmaß auf 290 Quadratzentimeter erhöht. Das entspricht etwa zwei Dritteln eines DIN A4 Blattes und ermöglicht bei Vollbelegung zumindest, dass sich die Tiere, die unter Stress aggressiv reagieren, nicht zwangsläufig berühren, begründete der Gutachter seine Empfehlung.

Doch auch die derzeitige Abdunkelung der Becken hielt er für unzureichend. "Bei den Tieren, die sich in der Natur grundsätzlich im Dunkeln aufhalten, lösen Lichtreize Panik aus. Der Abwehrreflex ist dann in etwa so, wie wenn wir uns einer Flamme nähern", erläuterte Wolter. Metro und Behörde einigten sich daraufhin, auch die Seitenscheiben, in denen die Kunden die Tiere betrachten können, mit Klebestreifen abzudecken.

Weitere Anordnungen des Bezirksamts, wie etwa die Forderung, die Tiere spätestens nach 14 Tagen durch Schlachtung zu erlösen, lehnte das Gericht allerdings ab. Auch die Forderung nach täglicher Dokumentation von Wassertemperatur, Sauerstoff- und Nitratgehalt wurde verwiesen. Stattdessen kritisierte der Richter das Veterinäramt, nicht selbst Kontroll-Messungen durchgeführt zu haben.

Die Behörde hatte Metro auch untersagt, die Tiere lebend an Endverbraucher zu verkaufen. "So landen sie nicht nur im siedenden Kochtopf, sondern auch häufig halbtot im Kühlschrank", kritisierte Diana Plange, Tierärztin im Spandauer Veterinäramt. Die Auflage, Hummer nur im Supermarkt von geschultem Personal schlachten zu lassen, wies der Richter zurück. "Auch wenn das hier eine Art Musterprozess ist, kann die Grundfrage, ob der Lebendverkauf mit dem Tierschutz zu vereinbaren ist, nur von der Politik geklärt werden."