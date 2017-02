Hartes Jahr für Pendler

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Seit einer Woche baut die Bahn am Karower Kreuz. Für viele Pendler zwischen Eberswalde und Berlin dauert die Fahrt nun doppelt so lange wie bisher. Widerwillig oder entspannt - die meisten haben sich damit arrangiert. Einige sind aber offenbar aufs Auto umgestiegen.

Länger unterwegs: Wegen Bauarbeiten fährt der Regionalexpress 3 über Berlin-Lichtenberg. Wie mit dem Zug in Richtung Schwedt am Mittwochnachmittag kommen viele Berlin-Eberswalde-Pendler daher rund 25 Minuten später ans Ziel als sonst. © MOZ/Thomas Burckhardt

Nach halb sieben füllt sich die Wartehalle langsam. Draußen ist es frostig. Die Metallbänke drinnen sind auch kalt. Sophia Winkel setzt sich trotzdem nochmal, bevor der Zug 6.52 Uhr in Eberswalde abfährt. Normalerweise bringt er sie zügig zum Hauptbahnhof in Berlin. Jetzt wird der Regionalexpress 3 über Berlin-Lichtenberg umgeleitet. "Ich find's richtig doof", sagt die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. "Wir kommen ständig zu spät."

Um ihre Arbeitsstelle am Kudamm zu erreichen, steigt die 20-Jährige nun in Lichtenberg aus, fährt noch ein Stück S-Bahn. Klappt alles, schafft sie es gerade auf die Minute zum Arbeitsbeginn um 8.15 Uhr. "Bis jetzt hat der Chef noch nichts gesagt." Als nächstes will sie die Kombination Gesundbrunnen und U-Bahn ausprobieren, kann vielleicht noch Zeit schinden. "Ihn trifft es aber richtig schlimm", weist sie auf ihren Begleiter.

Benjamin Herold, 24, kam mit dem RE3 bisher ohne Umsteigen zu seinem Arbeitsort am Potsdamer Platz. "Jetzt brauche ich anderthalb Stunden statt 50 Minuten, für die Rückfahrt sogar zwei Stunden", erzählt er. Als Koch mit wechselnden Schichten muss er den Fahrplan täglich aufs Neue studieren. Und hat dann womöglich Pech. Wie neulich nachts, als der angekündigte Ersatzbus nicht gekommen sei. Er habe ohnehin schon überlegt, den Job zu wechseln. "Jetzt erst recht", sagt der Pendler.

Auf dem Bahnsteig hat sich Susanne Tamm in die Aushänge vertieft. Auch für sie ist das Pendeln stressiger geworden. "Ich bin sowieso schon lange unterwegs, gehe halb sieben aus dem Haus und komme um acht an", sagt die 43-jährige Eberswalderin. Nun braucht die Krankenkassenangestellte noch länger. Ihr Sohn muss nachmittags oft warten. "Ich bin alleinerziehend, man muss viel organisieren", sagt sie. Oft fehle dem ohnehin überfüllten Zug zudem ein Waggon und auch der Umstieg in die U-Bahn macht die Fahrt unbequem. "Ich würde lieber mit dem Auto fahren. Aber ich kriege in Berlin keinen Parkplatz."

Manche Fahrgäste kommen besser mit der Umstellung klar. "Ich stehe etwas früher auf", sagt Alexander Heuer, 39, Monteur aus Eberswalde. "Das stört mich nicht wirklich." Für manche hat sich das Blatt sogar gedreht. "Ich arbeite in Lichtenberg. Dorthin fahren die Züge jetzt halbstündlich", freut sich Edeltraud Flade, die bei einem Jugendhilfeträger arbeitet. "Der Takt ist ideal." Weil sie nicht mehr den Bummelzug nehmen muss, der auch an kleineren Orten hält, ist die 63-Jährige sogar früher da als sonst.

Etwas Gutes sieht auch eine Niederfinowerin, die ihren Namen nicht nennen will, in der neuen Situation: "Das Positive ist: Es sind mehr Parkplätze frei", sagt sie. "Wahrscheinlich fahren viele mit dem Auto bis Bernau." Ganz arrangiert hat sich die 35-Jährige aber noch nicht der Umleitung. "Mindestens 40 Minuten mehr am Tag - das macht was aus." Bei einem Kaffee im Bahnhofsladen bespricht sie mit einer Bekannten, wo man am besten umsteigt. Beide warten auf die Regionalbahn, die eine halbe Stunde nach dem Regionalexpress fährt. "Man organisiert sich jetzt eben über Lichtenberg und Bernau." Ärgerlich sei allerdings, dass sich auf der Fahrt mit dem RE3 oft spontane Änderungen zum Beispiel an zusätzlichen Halten oder am Zielbahnhof ergeben. "Dann steht Hauptbahnhof dran, er fährt aber nur bis Lichtenberg." Ob sie Verständnis für die Bauarbeiten haben? "Muss halt", sagen sie. "Wenn es nachher dafür schneller geht."

Monika, 26, und Sandra, 23, die umgekehrt aus Berlin kommen und kurz nach sieben zum Obus eilen, sehen das anders. "Dafür geht das Ganze zu lange", sagt eine der beiden angehenden Logopädinnen, die in Eberswalde lernen. "Wir müssen viel zu früh aufstehen", sagt die andere. Noch bis 1. April 2018 wird zwischen Berlin-Blankenburg und Karow ein zweites Fernbahngleis gebaut. Über Ausfälle, Verspätungen oder Sonstiges habe sich seit Beginn der Arbeiten noch niemand beschwert, sagt Sprecher Holger Auferkamp auf Nachfrage. Auch Veränderungen bei den Fahrgastzahlen habe die Bahn nicht beobachtet.

In Eberswalde dürften dennoch weniger Leute zusteigen. "Wir haben deutlich weniger Kundschaft", berichten die Verkäuferinnen im Bahnhofsladen. Aufs Auto umgestiegen, glauben sie. "Das macht sich ganz klar bemerkbar."