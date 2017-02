Nationaltorhüterin Kramarczyk verlässt HC Leipzig

artikel-ansicht/dg/0/

Wohin Kramarczyk wechselt, blieb zunächst offen. Am 15. Februar endete die Wechselperiode in der Handball-Bundesliga. Kramarczyk spielte achteinhalb Jahre für den HCL. In dieser Zeit gewann sie mit dem Club zwei Meisterschaften und zweimal den DHB-Pokal. Die Torhüterin will ihre Karriere nach der Weltmeisterschaft Ende des Jahres beenden.