Postfiliale bleibt am Standort

Velten (HGA) Wenn die Postbank Ende Mai ihre Filiale an der Poststraße schließt, brauchen sich die Veltener keine neue Adresse zu merken, um auch künftig an Briefmarken, Pakete und Geld zu kommen. Denn die Deutsche Post hat einen Partner gefunden, der den Schalterservice am selben Standort fortführen wird. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, zu dem Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) am Dienstag Vertreter der Post eingeladen hatte.