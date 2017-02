Solarparkbetreiber erhöhen Sicherheit

artikel-ansicht/dg/0/

Udo Siegfriedt vom Landesverband der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie kennt die Klagen nur zu gut. Wenn Diebe erst einmal zugeschlagen haben, geht es richtig ins Geld. "Wir reden ja nicht nur über die gestohlenen Module. Vorhandene Technik ist defekt, weil die Diebe sehr robust vorgehen", erklärt er. In anderen Ländern würden Diebe mit einem Lastwagen voller Wucht den Zaun zum Solarpark durchbrechen und innerhalb von 15 Minuten alles aufladen, was in der Kürze der Zeit zu demontieren ist.

Viele Park-Betreiber hätten daraus gelernt und würden zum Teil sensible Technik installieren, um die Module zu sichern. "Vieles ist abhängig von den Vorgaben der Versicherer", weiß Siegfriedt. So gebe es Beispiele, wo ins Erdreich eingelassene Sensoren jede kleine Erschütterung registrieren oder wie in Berlin-Spandau Anlagen mit Infrarot-Schranken ausgerüstet sind.

"Aber es gibt eben auch Großanlagen, die lediglich durch einen simplen Maschendrahtzaun gesichert sind", sagt Siegfriedt. Und der ist für Diebe kein Hindernis. Selbst beauftragte Wachschutzunternehmen schrecken Diebe nicht ab.

Frank Adelsberger, Dezernatsleiter für Organisierte Kriminalität beim Landeskriminalamt (LKA) in Eberswalde, kennt Fälle, wo Diebe sich solange auf die Lauer gelegt haben, bis das Wachpersonal seine Runden gedreht hat. Die Geduld lohnt sich: die 21 Wechselrichter, die bei der Festnahme von vier Tatverdächtigen am Dienstag auf der Ladefläche eines Transporters im polnischen Lubmin entdeckt worden sind, haben einen Wert von rund 200 000 Euro.

Dass die Zahl der Straftaten in diesem Bereich in Brandenburg zurückgegangen ist, führt die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie auch auf die sinkende Attraktivität der Module zurück. Sie seien inzwischen Massenware, die Preise im Keller.

Das LKA schreibt sich den Erfolg auf die eigene Fahne. Auch durch gezielte Ermittlungen des LKA seit August vergangenen Jahres gemeinsam mit dem Zentralen Ermittlungsbüro der Polizei Zielona Gora. Durch das deutsch-polnische Polizeiabkommen sei ein schnellerer Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Angriffen auf Solarparks in Brandenburg möglich geworden. Der Fahndungsdruck habe zugenommen, und natürlich hätten viele Betreiber in die Sicherheit investiert.

Adelsberger nennt das Beispiel eines Solarparks in Südbrandenburg, den Diebe vier Mal hintereinander leer geräumt hatten. Erst danach habe die Firma die Sicherheit erhöht und blieb seit dem von Einbrechern verschont.

Vor allem die Festnahme einer Diebesbande Ende vergangenen Jahres hat sich nach Einschätzung des LKA-Manns in der kriminellen Szene herumgesprochen und dazu geführt, dass es seitdem nicht zu einem einzigen Diebstahl in Brandenburger Solarparks gekommen ist.

Im November hatten LKA-Kriminalisten und die Ermittlungsgruppe "Helios" fünf polnische Männer festgenommen, die deutschlandweit unterwegs waren und in Brandenburg in den Ortschaften Vetschau, Großräschen, Haselberg, Jänschwalde, Mixdorf, Perleberg, Jüterbog und Großbeeren Schäden verursacht hatten. "Wenn so eine Bande weg ist, geht die Zahl der Straftaten zurück", weiß Adelsberger. Drei der fünf Tatverdächtigen sitzen seitdem in Untersuchungshaft, mit einer Anklage müssen alle vermutlich ab April rechnen.