Darmbakterium in H-Milch entdeckt

Gransee (Gransee) Die Granseer Molkerei Fude + Serrahn hat am Dienstag eine Rückrufaktion für zwei Chargen H-Milch gestartet, die in sieben Bundesländern vom Discounter Lidl verkauft worden sind. Bei Eigenkontrollen des Unternehmens war das Bakterium "Barcillus cereus" aufgefallen, das schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen kann. Gleichzeitig wurden die Behörden informiert. Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Oberhavel steht in einem engen Kontakt mit der Molkerei. Zwei unabhängige Labore seien mit dem Nachweis des Darmbakteriums in den zwei betreffenden Chargen beauftragt worden. "Den Fund des Bakteriums können wir derzeit noch nicht bestätigen", so Kreissprecher Ronny Wappler am Mittwoch. Auch die zuständigen Stellen beim Land seien informiert worden. Das weitere Vorgehen in diesem Fall werde eng mit dem Unternehmen abgestimmt. Dazu zählten notwendige Desinfektionsmaßnahmen und die kontrollierte Vernichtung der Milch. Die Molkerei selbst wollte sich am Mittwoch nicht zu den Konsequenzen aus der Rückrufaktion äußern.