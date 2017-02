Netto-Umzug: Neueröffnung im Mai

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Terminiert: Der Netto-Markt, der bislang an der Spandauer Straße in Falkensee seine Kunden begrüßt, zieht voraussichtlich im Mai in die Falkenseer Bahnhofstraße um. Die Bauarbeiten dort schreiten zügig voran, wie die Stadtverwaltung mitteilte.