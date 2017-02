artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) München (dpa) - Der FC Bayern kann für das Viertelfinale der Champions League planen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Abend das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal daheim mit 5:1. Kunstschütze Arjen Robben, Robert Lewandowski, der herausragende Thiago mit einem Doppelpack und Thomas Müller sorgten für den verdienten Sieg der Münchner, die nun entspannt ins Rückspiel am 7. März in London gehen können.