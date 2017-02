Ketziner tief enttäuscht, Lück sauer

artikel-ansicht/dg/0/

Davon ist in dem kürzlich beim Bürgermeister eingegangenen Antwortschreiben aus dem Hause der Ministerin nicht mehr die Rede. "Bis auf die Ortsdurchfahrt Markee ist das Straßennetz grundsätzlich geeignet, die künftigen Verkehre aufzunehmen. Hauptan- und Ablaufstrecken werden die Landesstraße L863 über Wernitz zur B5 und von da zur Autobahn, aber auch die Landesstraße 86 in Richtung Ketzin und von da über die Landesstraße 862 zur Autobahn sein", heißt es im Antwortschreiben.

Den Ketzinern wird lediglich zugesagt, dass die Straßenbauverwaltung auf diesen Strecken mit "angepassten Erhaltungsmaßnahmen die Befahrbarkeit gewährleisten beziehungsweise bedarfsgerecht ertüchtigen" werde.

Die von Lück nach dem Ministergespräch erhofften umfangreicheren Maßnahmen zum Straßenausbau wurden damit für einen absehbaren Zeitraum praktisch ausgeschlossen. Wie der Bürgermeister bestätigte, wurde beim Besuch der Ministerin in der Stadt angesichts der schon jetzt für Radler gefährlichen Situation zwischen Etzin und Ketzin/Havel auch über die Notwendigkeit eines Radweges gesprochen. Bis dato hoffte Lück auf eine Zusage. Vorsorglich hatte die Stadt mit Zustimmung der Stadtverordneten als Vorplanung die mögliche Trassenführung untersuchen lassen. Im Antwortschreiben an den Bürgermeister ist von einem Radweg jedenfalls keine Rede.

Auch Landrat Roger Lewandowski wurde aus dem Hause der Ministerin mitgeteilt, dass die Landesstraßen grundsätzlich geeignet seien, die Verkehrsströme aufzunehmen und abzuleiten. Insbesondere seien die Anwohner der Ortsdurchfahrt Wernitz künftig größeren Belastungen ausgesetzt.

Allerdings, so heißt es im Schreiben, sind die Auswirkungen dieser Belastungssteigerung mit baulichen Mitteln der Straßenbauverwaltung nicht komplett auszugleichen. Der Zustand der Ortsdurchfahrt sei gut, eine sichere Querungshilfe wäre geschaffen und die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert worden. Bezüglich der von den Bürgern angesprochenen Nichteinhaltung dieser Höchstgeschwindigkeit sei nun der Landkreis in der Pflicht.

Während für die Landesstraßen durch Wernitz und in Ketzin/Havel als Hauptzufahrtsstraßen zur Autobahn vom Landesbetrieb wenigsten "geprüft" werden soll, ob und in welchem Umfang "Maßnahmen" erforderlich sind, um den absehbaren Verkehrsbedarf sicherzustellen, werden die Einwohner von Markee das Rumpeln der Fahrzeuge über das komplett marode Pflaster wohl weiter ertragen müssen. Hier kann dies "nur beschränkt zugesagt werden", so die Aussage des Infrastrukturministeriums. Hier wird nach Mitteilung des Infrastrukturministeriums die Straßenmeisterei vorrangig Maßnahmen zur Unterhaltung der Straße durchführen, die der Sicherheit der Befahrbarkeit dienen. Womit praktisch lediglich der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen werden soll, indem punktuell Gefahrenquellen beseitigt werden. Alles in Allem kommt offenbar in den nächsten Jahren im Raum zwischen Nauen, Ketzin/Havel und Wernitz aus dem groß angelegten Investitionsprogramm der Landesregierung für den Straßenbau trotz Firmen-Großansiedlung nichts an.