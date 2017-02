Ungestillte Sehnsüchte reiferer Herren

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Ein Schlöndorff auf der Berlinale: Ein reifer, schwedischer Autor (Stellan Skarsgård) ist auf PR-Tour in New York. Bei einer Lesung trägt er Zeilen aus seinem neuesten Buch vor. Sie handeln von einer Frau, die er vor langer Zeit in ebenjener Stadt zurückgelassen hat. Im Publikum: seine Lebensgefährtin (Susanne Wolff). Was sie nicht weiß: Die Frau aus dem Buch (Nina Hoss) lebt nach wie vor in New York. Er hat bereits Kontakt zu ihr aufgenommen, getrieben von der Hoffnung, dass es für sie eine zweite Chance geben könnte.