Zwischen Krieg und Hoffnung

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) So fremd vielen Menschen die arabische Welt scheinen mag, so fremd sie gemacht wird durch Klischees und Vorurteile: Sie liegt ganz nah. Sie sei einer unserer nächsten Nachbarn, betont Atje Drexler von der Robert-Bosch-Stiftung bei der Vergabe des Filmförderpreis für internationale Zusammenarbeit. Damit begründet sie das Interesse der Stiftung daran, gemeinsame Projekte deutscher und arabischer Nachwuchsfilmemacher zu fördern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552584/

Zum fünften Mal sind bei der diesjährigen Berlinale in der Sektion Talents drei Projekte ausgezeichnet worden. Sie bekommen jeweils 60000 Euro, um ihre Ideen realisieren zu können.

Die marokkanische Regisseurin Yakout Elhababi plant mit zwei Produzentinnen, Karoline Henkel (Deutschland) und Hind Saih (Frankreich, Marokko), eine Dokumentation über den Marihuana-Anbau in Marokko. Das zweite Gewinner-Team möchte einen fiktionalen Kurzfilm über eine Ägypterin drehen, die sich in einer Missbrauchsbeziehung befindet. Der Film erzählt "eine Geschichte über Schmerz, Verzweiflung und die Unmöglichkeit, eine vernünftige Lösung zu finden", heißt es in der Laudatio der Jury. Die dritten Gewinner, ein deutsch-jordanisches Team, planen einen Animationsfilm über eine von Schlaflosigkeit geplagt Mutter, die auf einen Geschichtenerzähler trifft.

Die Nähe der arabischen Welt zu Europa und die Vielfalt an Themen und filmischen Mitteln spiegeln sich auch im eigentlichen Berlinale-Programm wider. Ob eine experimentelle Dokumentation über den angeblich ersten ägyptischen Independent-Film ("Seif Tegreeby"), fiktionaler Film über eine Tunesierin, die illegal nach Frankreich kommt ("Jassad gharib"), Doku über Streiks von Tabakarbeitern im Libanon der 1970er-Jahre ("Shu'our akbar min al hob") oder Kurzdokumentation mit dem in Ägypten gehypten Musiker Islam Chipsy - Das Spektrum an (europäisch-)arabischen Produktionen reicht von poetisch bis politisch, von historisch bis hochaktuell.

Auch Syrien spielt eine Rolle. Der belgische Regisseur Philippe Van Leeuw wagt es, das Desaster des seit sechs Jahren andauernden Krieges fiktional zu verarbeiten. "Insyriated" greift kammerspielartig die Situation einer Familie auf, die in den Kriegswirren in ihrem Haus gefangen ist. Der Film schafft es eindringlicher als so manch eine Dokumentation, Beklemmung, Schmerz und Leid dieses Krieges zu transportieren, indem er den Konflikt aus der einer persönlichen Perspektive betrachtet.