Zwei Supertalente beim MOZ-Talk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Dezember begeisterten Fabian Skopiak und Justin Patalas bei der RTL-Castingshow vor einem vier Millionen Fernsehpublikum. Für Dieter Bohlen waren sie Supertalente. Am vergangenen Sonntag präsentierten sich die beiden jungen Rapper im Kleist Forum bei der Veranstaltung "Zeig dein Talent". Beim nächsten MOZ-Talk am 22. März werden die beiden auf der großen Bühne im Kleist Forum singen und Fabian auch aus seinem Leben erzählen.

Fabian Skopiak (20) hat eine bewegte Kindheit hinter sich. Bis zum elften Lebensjahr wohnte er bei seiner alleinerziehenden Mutter. Als das Verhältnis zu ihr immer schwieriger wurde, kam Fabian in ein Heim nach Müllrose. Dort machte er seinen Realabschluss und im vergangenen Jahr sein Abitur. Zurzeit absolviert er ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kindertagesstätte. Danach will er studieren und einmal Lehrer werden und ein Haus bauen.

Derzeit wohnt Fabian noch im Heim - ohne Computer oder Aufnahmetechnik. "Vielleicht findet sich ja mal ein Sponsor", sagte der Sänger kürzlich schmunzelnd. Dieter Bohlen sprach den beiden sogar eine Gesangskarriere zu - wenn man sie ins Musikstudio "sperren" würde.

Die Moderatoren Lilo Wanders und Claudia Seiring werden auch mit einer der bekanntesten Linken-Politikerinnen, Sahra Wagenknecht, plaudern. Viele Jahre predigte Angelika Behnke jeden Sonntag von einer Kanzel in Frankfurt. Seit Dezember ist sie als erste Frau Pfarrerin an der Dresdner Frauenkirche. Beim Start für den Talk-Vorverkauf am Montag freuten sich beim Kartenkauf viele, sie in Frankfurt wieder zu begegnen.

Tickets für den MOZ-Talk am 22. März um 19.30 Uhr im Kleist Forum gibt es in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-Straße 13, an der Kasse im Kleist Forum sowie unter moz.de/ticket und ticket@muv-ffo.de