Verzicht auf Einnahmen

Sie wollten vor allem den Anliegern Kosten ersparen - die Stadtverordneten, die im April 2016 beschlossen hatten, dass die Stadt künftig bei Straßensanierungen und -neubauten nur noch den gesetzlich geforderten Mindestanteil von den Anliegern einfordert. Entsprechend diesem Auftrag hatte die Stadtverwaltung eine Neufassung der Straßenbaubeitragssatzung erarbeitet. Als diese Ende Januar im Stadtentwicklungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) vorgestellt wurde, waren die Abgeordneten sich aber nicht mehr ganz so sicher. Sie erkannten Rede- und Diskussionsbedarf, verschoben eine Stellungnahme. Das Papier wurde von der Tagesordnung der SVV-Sitzung am 9. Februar gestrichen. Nun berät der Ausschuss am 1. März noch einmal. Die SVV wird dann voraussichtlich am 16. März entscheiden.

Die Stadtverordneten hatten im April 2016 den Oberbürgermeister damit beauftragt, bei einer Neufassung "den Gestaltungsspielraum der Stadt zu nutzen und den Anliegeranteil bei den einzelnen Straßenkategorien auf den zulässigen Mindestanteil zu senken", heißt es wörtlich in dem Beschluss. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin den Anliegeranteil jeweils auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum gesenkt und den Anteil der Stadt entsprechend erhöht. Womit die Stadt nicht nur auf Einnahmen verzichten, sondern ihre eigenen Ausgaben erhöhen würde. Der Anliegeranteil für den Bau und die Sanierung von Anliegerstraßen und von Hauptverkehrsstraßen wurde um jeweils zehn Prozentpunkte reduziert, jener für Haupterschließungsstraßen um 20 Prozentpunkte. Das gilt sowohl für Fahrbahnen als auch für Gehwege, Radwege, Parkflächen, Beleuchtung, Entwässerung und weiteres.

Weiterhin wird festgelegt, dass die Beiträge und die Vorausleistungen künftig nicht mehr einen Monat, sondern erst drei Monate nach Eingang des Bescheides fällig werden. Eigentümer mehrfach erschlossener Grundstücke sollen künftig je Baumaßnahme nur zwei Drittel des fälligen Anliegeranteils zahlen müssen.

Der Stadtkasse zugute kommen würde die Regelung, dass Vorausleistungen nicht mehr in Höhe von 80 Prozent, sondern in voller Höhe des voraussichtlichen Beitrages zu leisten sind. Außerdem sollen Anlieger der Stadt die Aufwendungen für Arbeiten an Grundstückszufahrten in voller Höhe ersetzen müssen.

Ebenfalls neu ist eine Beteiligung der Anlieger von Anliegerstraßen. Diese sollen künftig vorab schriftlich über geplante Arbeiten und entstehende Kosten informiert werden. Und wenn eine Mehrheit von ihnen der Maßnahme schriftlich widerspricht, soll die SVV über die Bauplanung entscheiden.

"Mit dieser Satzung würde der Allgemeinheit Geld verloren gehen, da die verschuldete Stadt auf Einnahmen verzichten würde", kritisiert Frank Herrmann, Leiter des Tiefbauamtes, insbesondere die Reduzierung der Anliegeranteile. "Wenn wir auf mögliche Einnahmen verzichten, tragen wir dazu bei, dass notwendige Aufgaben auch in anderen Bereichen immer weiter nach hinten verschoben werden."