HCA gewinnt erste von acht Auswärtspartien

Den besseren Start erwischten die in der Tabelle siebtplatzierten Gastgeber aus dem Barnim. Spitzenreiter HCA agierte in der Abwehr gewohnt sicher, im Angriff wurden die Bälle jedoch zu leicht hergeschenkt. Einfache Ballverluste sowie unkonzentrierte Abschlüsse bescherten den Angermündern einen 0:3-Rückstand. Doch dann besannen sich die Gäste auch in der Offensive auf die vorhandene spielerische Qualität und fanden immer wieder den freien Mann - vorzugsweise auf den Außenpositionen.

Schnell konnte der Rückstand egalisiert werden. Mitte der ersten Halbzeit lagen die Angermünder dann selbst mit 7:5 in Front. Nun hatten die Schorfheider ihre stärkste Phase in dieser Begegnung. Ein 5:0-Lauf bescherte ihnen die 10:7-Führung kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Doch der Gast ließ sich davon nicht beeindrucken, überwand das kurzzeitige Tief und schaffte es durch zwei schnelle Tore, den Anschluss beim Halbzeitstand von 9:10 wieder herzustellen.

Nach Wiederanpfiff nahm sich der HCA vor allem vor, die sich zahlreich bietenden Chancen konsequenter zu nutzen. In den zweiten 30 Minuten machten beide Mannschaften insgesamt da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten: Über die Stationen 11:11, 14:14 und 16:17 gelang es keinem Team, sich einen Vorsprung herauszuspielen.

Bei den Gästen machten sich nun die konditionellen Vorteile sowie die "breite Bank" bemerkbar. Innerhalb kürzester Zeit konnte sich der HCA auf 24:18 absetzen. Dies lag vor allem am überragend parierenden Angermünder Torhüter Tobias Scheer, der den gegnerischen Angreifern in dieser Phase den Nerv zog. Die Gegenwehr der Finowfurter war nun endgültig gebrochen und die Angermünder spielten die Begegnung konzentriert herunter. Die Uckermärker gewannen am Ende hochverdient mit 28:23 und stehen somit weiterhin an der Tabellenspitze.