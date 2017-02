Vision von einem Team für Nachbarschaftshilfe

artikel-ansicht/dg/0/

Podelzig (MOZ) In Podelzig fand erstmals ein Workshop zum Thema "Älter werden im Quartier" statt. In der Sozialausschusssitzung der Gemeindevertretung informierte Ausschussvorsitzende Iris Marggraf mit der Bürgermeisterin Angelika Knispel sowie dem Gemeindevertreter und Moderator des Workshops, Thomas Mix, über Ergebnisse der Beratung. Iris Marggraf verwies auf eine zukünftig zu erwartende Zunahme von hilfe- oder pflegebedürftigen älteren Menschen im Ort. Um Senioren möglichst lange eine gesellschaftliche Teilhabe und ein Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen, sei die rechtzeitige Suche innovativer Ideen und Lösungen nötig. An dem Workshop hatten Abgeordnete, die Bürgermeisterin, engagierte Bürger, Mitglieder der Ortsgruppe der Volkssolidarität, Fachleute aus Betreuungsbüros und aus dem Pflegebereich teilgenommen.