Museum stellt Münzschatz vor

Strausberg (MOZ) Das Stadtmuseum in der August-Bebel-Straße 33 bietet in der nächsten Woche eine interessante Veranstaltung an. Am 22. Februar um 17 Uhr wird der Archäologe Torsten Dressler über den im November vorigen Jahres auf dem Areal des Schlossguts Altlandsberg gefundenen Schatz berichten. Er erläutert, was es mit den 7450 Münzen auf sich hat, die vor dem Brau- und Brennhaus vergraben waren. Der Eintritt kostet drei Euro. Interessierte werden gebeten, sich telefonisch anzumelden.