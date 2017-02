Feuerwehrfahrzeuge auf Diät

artikel-ansicht/dg/0/

"Prüfen, wie die Überladung entstanden ist und gegebenenfalls Ausrüstungsgegenstände umverteilen", hatte eine generelle Lösungsvariante vom Kreisfeuerwehrverband auf eine erste MOZ-Nachfrage gelautet. So war auch die Reaktion aus dem Rathaus zum Herstellen der Standardbeladung der zwei "übergewichtigen" Fahrzeuge erfolgt.

Denn nach dem eindrucksvollen Auftritt von gut 60 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Münchebergs zur jüngsten Stadtverordnetensitzung und ihrem dreiseitigen "Brandbrief" zu mangelnder Einsatzfähigkeit und weiteren technischen Ausstattungsproblemen war nur äußerlich relative Ruhe eingekehrt.

Ausgangspunkt der konzertierten Aktion war die Überladung und dadurch erforderliche Abmeldung zweier Feuerwehrfahrzeuge in Müncheberg und Eggersdorf/Mü. gewesen, was die Einsatzfähigkeit dieser Wehren deutlich einschränkte. Am Tag nach der öffentlichen Demonstration im Ratssaal und auf dem Marktplatz gab es ein fortführendes Gespräch von Stadtwehrführer Carsten Greim bei der Bürgermeisterin und auch im Hintergrund waren verschiedene Aktivitäten gelaufen, Vorschläge gemacht worden.

"Wir haben Ausrüstungsgegenstände vom Fahrzeug heruntergenommen, um dessen Gewicht zu reduzieren und für die technische Hilfeleistung tätig zu sein. Das Wichtigste für die Menschenrettung muss vorhanden sein", sagte Stadtwehrführer Carsten Greim am Telefon. Dafür seien spezielle Dinge wie z. B. Hebekissen zunächst im Gerätehaus gelagert worden.

Auch das Eggersdorfer Fahrzeug sei zunächst "abgelastet worden". Da es dort gegenwärtig zu wenige einsatzfähige Atemschutzgeräteträger gebe und der sogenannte Erstangriff im Brandfall ohnehin von der Müncheberger Feuerwehr erfolgen bzw. ergänzt werden müsse, "sind die Eggersdorfer Kameraden für den Aufbau der Löschwasserversorgung zuständig".

Für diesen Donnerstag sei überdies veranlasst worden, dass die Landesprüfstelle am Müncheberger Gerätehaus auch die anderen Fahrzeuge wiege, informierte Greim - vorbeugend. Der Stadtwehrführer verweist zudem auf ein Papier der Feuerwehr mit deren Vorschlägen, was nach Diskussion mit Politik und Verwaltung "in eine zukunftsfähige Lösung" münden sollte.

Am Montag wird es eine interne Zusammenkunft von Ortswehrführung, Politik und Verwaltung bei Münchebergs Bürgermeisterin geben. Thema: die derzeitigen technischen Zustände innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Müncheberg. "Die Ergebnisse werden öffentlich zur nächsten Stadtverordnetensitzung am 2. März zu hören sein", sagte Uta Barkusky auf Nachfrage.

Der Sachlichkeit halber dürften dabei auch Zahlen eine Rolle spielen, die andere Pflichtaufgaben der Kommune betreffen, die nach Haushaltssicherungskonzept arbeitet. Laut Auskunft aus dem Rathaus und auf MOZ-Nachfrage wurden in den vergangenen zehn Jahren in die Feuerwehren 703 000 Euro investiert, in die Kitas 124 000 Euro und in Schulen 75 000 Euro. Handschuhe übrigens waren fast alle ausgeliefert worden, nur Nachbestellte hätten noch ausgestanden, hieß es.